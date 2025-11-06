GiełdaDEX+
Aktualna cena Baldor to 11.7 USD. Śledź aktualizacje cen BALDOR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BALDOR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Baldor to 11.7 USD. Śledź aktualizacje cen BALDOR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BALDOR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BALDOR

Informacje o cenie BALDOR

Czym jest BALDOR

Biała księga BALDOR

Oficjalna strona internetowa BALDOR

Tokenomika BALDOR

Prognoza cen BALDOR

Logo Baldor

Cena Baldor (BALDOR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BALDOR do USD:

+2.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Baldor (BALDOR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:03:28 (UTC+8)

Informacje o cenie Baldor (BALDOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.76%

+2.39%

-9.54%

-9.54%

Aktualna cena Baldor (BALDOR) wynosi $11.7. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BALDOR wahał się między $ 11.42 a $ 11.76, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BALDOR w historii to $ 23.5, a najniższy to $ 9.84.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BALDOR zmieniły się o +0.76% w ciągu ostatniej godziny, o +2.39% w ciągu 24 godzin i o -9.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baldor (BALDOR)

--
----

100.00K
100.00K 100.00K

100,000.0
100,000.0 100,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Baldor wynosi $ 1.17M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BALDOR w obiegu wynosi 100.00K, przy całkowitej podaży 100000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.17M.

Historia ceny Baldor (BALDOR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Baldor do USD wyniosła $ +0.27347.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Baldor do USD wyniosła $ -5.3689591800.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Baldor do USD wyniosła $ -5.4293534100.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Baldor do USD wyniosła $ +0.453231767678832.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.27347+2.39%
30 Dni$ -5.3689591800-45.88%
60 dni$ -5.4293534100-46.40%
90 dni$ +0.453231767678832+4.03%

Co to jest Baldor (BALDOR)

Baldor is a token designed to provide stability within the Nash Smart Finance ecosystem. With a fixed supply of 100,000 units and no further emissions, its main role is to reduce volatility and serve as a store of value. Baldor is integrated into multiple liquidity pools alongside other ecosystem assets, enabling yield farming strategies with stablecoin rewards. Through its limited structure and participation in pairs like NASF/BALDOR or BALDOR/USDT, it acts as a technical anchor to balance the market behavior of more volatile tokens.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Baldor (w USD)

Jaka będzie wartość Baldor (BALDOR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Baldor (BALDOR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Baldor.

Sprawdź teraz prognozę ceny Baldor!

BALDOR na lokalne waluty

Tokenomika Baldor (BALDOR)

Zrozumienie tokenomiki Baldor (BALDOR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BALDORjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Baldor (BALDOR)

Jaka jest dziś wartość Baldor (BALDOR)?
Aktualna cena BALDOR w USD wynosi 11.7USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BALDOR do USD?
Aktualna cena BALDOR w USD wynosi $ 11.7. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Baldor?
Kapitalizacja rynkowa dla BALDOR wynosi $ 1.17M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BALDOR w obiegu?
W obiegu BALDOR znajduje się 100.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BALDOR?
BALDOR osiąga ATH w wysokości 23.5 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BALDOR?
BALDOR zaliczył cenę ATL w wysokości 9.84 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BALDOR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BALDOR wynosi -- USD.
Czy w tym roku BALDOR pójdzie wyżej?
BALDOR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BALDOR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:03:28 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

