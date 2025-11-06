Informacje o cenie Baldor (BALDOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 11.42 $ 11.42 $ 11.42 Minimum 24h $ 11.76 $ 11.76 $ 11.76 Maksimum 24h Minimum 24h $ 11.42$ 11.42 $ 11.42 Maksimum 24h $ 11.76$ 11.76 $ 11.76 Historyczne maksimum $ 23.5$ 23.5 $ 23.5 Najniższa cena $ 9.84$ 9.84 $ 9.84 Zmiana ceny (1H) +0.76% Zmiana ceny (1D) +2.39% Zmiana ceny (7D) -9.54% Zmiana ceny (7D) -9.54%

Aktualna cena Baldor (BALDOR) wynosi $11.7. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BALDOR wahał się między $ 11.42 a $ 11.76, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BALDOR w historii to $ 23.5, a najniższy to $ 9.84.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BALDOR zmieniły się o +0.76% w ciągu ostatniej godziny, o +2.39% w ciągu 24 godzin i o -9.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baldor (BALDOR)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Podaż w obiegu 100.00K 100.00K 100.00K Całkowita podaż 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Baldor wynosi $ 1.17M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BALDOR w obiegu wynosi 100.00K, przy całkowitej podaży 100000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.17M.