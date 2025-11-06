Informacje o cenie BAI Stablecoin (BAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Minimum 24h $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Maksimum 24h $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Historyczne maksimum $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Najniższa cena $ 0.814914$ 0.814914 $ 0.814914 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +0.13% Zmiana ceny (7D) -1.18% Zmiana ceny (7D) -1.18%

Aktualna cena BAI Stablecoin (BAI) wynosi $1.015. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAI wahał się między $ 1.007 a $ 1.024, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAI w historii to $ 1.45, a najniższy to $ 0.814914.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAI zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.13% w ciągu 24 godzin i o -1.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BAI Stablecoin (BAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 235.80K$ 235.80K $ 235.80K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 235.80K$ 235.80K $ 235.80K Podaż w obiegu 232.35K 232.35K 232.35K Całkowita podaż 232,346.6672308294 232,346.6672308294 232,346.6672308294

Obecna kapitalizacja rynkowa BAI Stablecoin wynosi $ 235.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAI w obiegu wynosi 232.35K, przy całkowitej podaży 232346.6672308294. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 235.80K.