Aktualna cena Backroom to 0.00660288 USD. Śledź aktualizacje cen ROOM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ROOM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ROOM

Informacje o cenie ROOM

Czym jest ROOM

Oficjalna strona internetowa ROOM

Tokenomika ROOM

Prognoza cen ROOM

Logo Backroom

Cena Backroom (ROOM)

Aktualna cena 1 ROOM do USD:

$0.00660657
$0.00660657
+35.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Backroom (ROOM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:03:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Backroom (ROOM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00457562
$ 0.00457562$ 0.00457562
Minimum 24h
$ 0.00700608
$ 0.00700608$ 0.00700608
Maksimum 24h

$ 0.00457562
$ 0.00457562$ 0.00457562

$ 0.00700608
$ 0.00700608$ 0.00700608

$ 0.02455824
$ 0.02455824$ 0.02455824

$ 0.00055129
$ 0.00055129$ 0.00055129

+0.34%

+35.19%

-13.55%

-13.55%

Aktualna cena Backroom (ROOM) wynosi $0.00660288. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROOM wahał się między $ 0.00457562 a $ 0.00700608, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROOM w historii to $ 0.02455824, a najniższy to $ 0.00055129.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROOM zmieniły się o +0.34% w ciągu ostatniej godziny, o +35.19% w ciągu 24 godzin i o -13.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Backroom (ROOM)

$ 5.04M
$ 5.04M$ 5.04M

--
----

$ 6.60M
$ 6.60M$ 6.60M

764.00M
764.00M 764.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Backroom wynosi $ 5.04M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROOM w obiegu wynosi 764.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.60M.

Historia ceny Backroom (ROOM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Backroom do USD wyniosła $ +0.00171871.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Backroom do USD wyniosła $ +0.0127055046.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Backroom do USD wyniosła $ +0.0006915678.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Backroom do USD wyniosła $ +0.0029393003192530233.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00171871+35.19%
30 Dni$ +0.0127055046+192.42%
60 dni$ +0.0006915678+10.47%
90 dni$ +0.0029393003192530233+80.23%

Co to jest Backroom (ROOM)

Backroom is an AI-powered InfoFi protocol that transforms information flows into a new tradable asset class. The most valuable information lives in private conversations - in alpha groups, closed trading circles, and gated chats. Backroom transforms information flows into a new tradable asset class. AI agents continuously track and distill private conversations, transforming raw information into structured, tradable insight. 

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Backroom (ROOM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Backroom (w USD)

Jaka będzie wartość Backroom (ROOM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Backroom (ROOM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Backroom.

Sprawdź teraz prognozę ceny Backroom!

ROOM na lokalne waluty

Tokenomika Backroom (ROOM)

Zrozumienie tokenomiki Backroom (ROOM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ROOMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Backroom (ROOM)

Jaka jest dziś wartość Backroom (ROOM)?
Aktualna cena ROOM w USD wynosi 0.00660288USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ROOM do USD?
Aktualna cena ROOM w USD wynosi $ 0.00660288. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Backroom?
Kapitalizacja rynkowa dla ROOM wynosi $ 5.04M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ROOM w obiegu?
W obiegu ROOM znajduje się 764.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ROOM?
ROOM osiąga ATH w wysokości 0.02455824 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ROOM?
ROOM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00055129 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ROOM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ROOM wynosi -- USD.
Czy w tym roku ROOM pójdzie wyżej?
ROOM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ROOM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:03:20 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

