Informacje o cenie Backroom (ROOM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00457562 $ 0.00457562 $ 0.00457562 Minimum 24h $ 0.00700608 $ 0.00700608 $ 0.00700608 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00457562$ 0.00457562 $ 0.00457562 Maksimum 24h $ 0.00700608$ 0.00700608 $ 0.00700608 Historyczne maksimum $ 0.02455824$ 0.02455824 $ 0.02455824 Najniższa cena $ 0.00055129$ 0.00055129 $ 0.00055129 Zmiana ceny (1H) +0.34% Zmiana ceny (1D) +35.19% Zmiana ceny (7D) -13.55% Zmiana ceny (7D) -13.55%

Aktualna cena Backroom (ROOM) wynosi $0.00660288. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROOM wahał się między $ 0.00457562 a $ 0.00700608, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROOM w historii to $ 0.02455824, a najniższy to $ 0.00055129.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROOM zmieniły się o +0.34% w ciągu ostatniej godziny, o +35.19% w ciągu 24 godzin i o -13.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Backroom (ROOM)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M Podaż w obiegu 764.00M 764.00M 764.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Backroom wynosi $ 5.04M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROOM w obiegu wynosi 764.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.60M.