Informacje o cenie Awoke (AWOKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01961822 $ 0.01961822 $ 0.01961822 Minimum 24h $ 0.02088807 $ 0.02088807 $ 0.02088807 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01961822$ 0.01961822 $ 0.01961822 Maksimum 24h $ 0.02088807$ 0.02088807 $ 0.02088807 Historyczne maksimum $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Najniższa cena $ 0.01883025$ 0.01883025 $ 0.01883025 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.86% Zmiana ceny (7D) -18.57% Zmiana ceny (7D) -18.57%

Aktualna cena Awoke (AWOKE) wynosi $0.02072599. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AWOKE wahał się między $ 0.01961822 a $ 0.02088807, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AWOKE w historii to $ 6.33, a najniższy to $ 0.01883025.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AWOKE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.86% w ciągu 24 godzin i o -18.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Awoke (AWOKE)

Kapitalizacja rynkowa $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K Podaż w obiegu 1000.00K 1000.00K 1000.00K Całkowita podaż 999,997.35332 999,997.35332 999,997.35332

Obecna kapitalizacja rynkowa Awoke wynosi $ 20.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AWOKE w obiegu wynosi 1000.00K, przy całkowitej podaży 999997.35332. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.73K.