Aktualna cena Awoke to 0.02072599 USD. Śledź aktualizacje cen AWOKE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AWOKE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Awoke to 0.02072599 USD. Śledź aktualizacje cen AWOKE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AWOKE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AWOKE

Informacje o cenie AWOKE

Czym jest AWOKE

Oficjalna strona internetowa AWOKE

Tokenomika AWOKE

Prognoza cen AWOKE

Logo Awoke

Cena Awoke (AWOKE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AWOKE do USD:

$0.02072599
+2.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Awoke (AWOKE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:43:18 (UTC+8)

Informacje o cenie Awoke (AWOKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01961822
Minimum 24h
$ 0.02088807
Maksimum 24h

$ 0.01961822
$ 0.02088807
$ 6.33
$ 0.01883025
--

+2.86%

-18.57%

-18.57%

Aktualna cena Awoke (AWOKE) wynosi $0.02072599. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AWOKE wahał się między $ 0.01961822 a $ 0.02088807, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AWOKE w historii to $ 6.33, a najniższy to $ 0.01883025.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AWOKE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.86% w ciągu 24 godzin i o -18.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Awoke (AWOKE)

$ 20.73K
--
$ 20.73K
1000.00K
999,997.35332
Obecna kapitalizacja rynkowa Awoke wynosi $ 20.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AWOKE w obiegu wynosi 1000.00K, przy całkowitej podaży 999997.35332. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.73K.

Historia ceny Awoke (AWOKE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Awoke do USD wyniosła $ +0.00057672.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Awoke do USD wyniosła $ -0.0038162205.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Awoke do USD wyniosła $ -0.0205760706.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Awoke do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00057672+2.86%
30 Dni$ -0.0038162205-18.41%
60 dni$ -0.0205760706-99.27%
90 dni$ 0--

Co to jest Awoke (AWOKE)

The woke mind virus is either defeated or nothing else matters

Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn’t just a passing trend; it’s a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values.

Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Awoke (AWOKE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Awoke (w USD)

Jaka będzie wartość Awoke (AWOKE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Awoke (AWOKE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Awoke.

Sprawdź teraz prognozę ceny Awoke!

AWOKE na lokalne waluty

Tokenomika Awoke (AWOKE)

Zrozumienie tokenomiki Awoke (AWOKE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AWOKEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Awoke (AWOKE)

Jaka jest dziś wartość Awoke (AWOKE)?
Aktualna cena AWOKE w USD wynosi 0.02072599USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AWOKE do USD?
Aktualna cena AWOKE w USD wynosi $ 0.02072599. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Awoke?
Kapitalizacja rynkowa dla AWOKE wynosi $ 20.73K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AWOKE w obiegu?
W obiegu AWOKE znajduje się 1000.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AWOKE?
AWOKE osiąga ATH w wysokości 6.33 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AWOKE?
AWOKE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01883025 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AWOKE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AWOKE wynosi -- USD.
Czy w tym roku AWOKE pójdzie wyżej?
AWOKE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AWOKE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Awoke (AWOKE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

