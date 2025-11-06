GiełdaDEX+
Aktualna cena AURO USDA to 1.005 USD. Śledź aktualizacje cen USDA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe USDA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o USDA

Informacje o cenie USDA

Czym jest USDA

Oficjalna strona internetowa USDA

Tokenomika USDA

Prognoza cen USDA

Cena AURO USDA (USDA)

Aktualna cena 1 USDA do USD:

$1.006
+0.50%1D
USD
AURO USDA (USDA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:42:46 (UTC+8)

Informacje o cenie AURO USDA (USDA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.98669
Minimum 24h
$ 1.03
Maksimum 24h

$ 0.98669
$ 1.03
$ 1.03
$ 0.953424
-0.24%

+0.53%

+0.79%

+0.79%

Aktualna cena AURO USDA (USDA) wynosi $1.005. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDA wahał się między $ 0.98669 a $ 1.03, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDA w historii to $ 1.03, a najniższy to $ 0.953424.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDA zmieniły się o -0.24% w ciągu ostatniej godziny, o +0.53% w ciągu 24 godzin i o +0.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AURO USDA (USDA)

$ 231.87K
--
$ 10.15M
230.80K
10,105,851.6668761
Obecna kapitalizacja rynkowa AURO USDA wynosi $ 231.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDA w obiegu wynosi 230.80K, przy całkowitej podaży 10105851.6668761. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.15M.

Historia ceny AURO USDA (USDA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AURO USDA do USD wyniosła $ +0.00530803.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AURO USDA do USD wyniosła $ +0.0256691070.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AURO USDA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AURO USDA do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00530803+0.53%
30 Dni$ +0.0256691070+2.55%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest AURO USDA (USDA)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla AURO USDA (USDA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny AURO USDA (w USD)

Jaka będzie wartość AURO USDA (USDA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AURO USDA (USDA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AURO USDA.

Sprawdź teraz prognozę ceny AURO USDA!

USDA na lokalne waluty

Tokenomika AURO USDA (USDA)

Zrozumienie tokenomiki AURO USDA (USDA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena USDAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AURO USDA (USDA)

Jaka jest dziś wartość AURO USDA (USDA)?
Aktualna cena USDA w USD wynosi 1.005USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena USDA do USD?
Aktualna cena USDA w USD wynosi $ 1.005. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AURO USDA?
Kapitalizacja rynkowa dla USDA wynosi $ 231.87K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż USDA w obiegu?
W obiegu USDA znajduje się 230.80K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) USDA?
USDA osiąga ATH w wysokości 1.03 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla USDA?
USDA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.953424 USD.
Jaki jest wolumen obrotu USDA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla USDA wynosi -- USD.
Czy w tym roku USDA pójdzie wyżej?
USDA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny USDA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe AURO USDA (USDA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

