Cena AURO USDA (USDA)
-0.24%
+0.53%
+0.79%
+0.79%
Aktualna cena AURO USDA (USDA) wynosi $1.005. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDA wahał się między $ 0.98669 a $ 1.03, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDA w historii to $ 1.03, a najniższy to $ 0.953424.
Pod względem krótkoterminowych wyniki USDA zmieniły się o -0.24% w ciągu ostatniej godziny, o +0.53% w ciągu 24 godzin i o +0.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa AURO USDA wynosi $ 231.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDA w obiegu wynosi 230.80K, przy całkowitej podaży 10105851.6668761. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.15M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AURO USDA do USD wyniosła $ +0.00530803.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AURO USDA do USD wyniosła $ +0.0256691070.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AURO USDA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AURO USDA do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.00530803
|+0.53%
|30 Dni
|$ +0.0256691070
|+2.55%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.
Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
