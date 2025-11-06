Informacje o cenie AURO USDA (USDA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.98669 $ 0.98669 $ 0.98669 Minimum 24h $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.98669$ 0.98669 $ 0.98669 Maksimum 24h $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 Historyczne maksimum $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 Najniższa cena $ 0.953424$ 0.953424 $ 0.953424 Zmiana ceny (1H) -0.24% Zmiana ceny (1D) +0.53% Zmiana ceny (7D) +0.79% Zmiana ceny (7D) +0.79%

Aktualna cena AURO USDA (USDA) wynosi $1.005. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDA wahał się między $ 0.98669 a $ 1.03, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDA w historii to $ 1.03, a najniższy to $ 0.953424.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDA zmieniły się o -0.24% w ciągu ostatniej godziny, o +0.53% w ciągu 24 godzin i o +0.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AURO USDA (USDA)

Kapitalizacja rynkowa $ 231.87K$ 231.87K $ 231.87K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.15M$ 10.15M $ 10.15M Podaż w obiegu 230.80K 230.80K 230.80K Całkowita podaż 10,105,851.6668761 10,105,851.6668761 10,105,851.6668761

Obecna kapitalizacja rynkowa AURO USDA wynosi $ 231.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDA w obiegu wynosi 230.80K, przy całkowitej podaży 10105851.6668761. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.15M.