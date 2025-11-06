Informacje o cenie AU79 (AU79) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01569835 $ 0.01569835 $ 0.01569835 Minimum 24h $ 0.02210346 $ 0.02210346 $ 0.02210346 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01569835$ 0.01569835 $ 0.01569835 Maksimum 24h $ 0.02210346$ 0.02210346 $ 0.02210346 Historyczne maksimum $ 0.03850425$ 0.03850425 $ 0.03850425 Najniższa cena $ 0.00608277$ 0.00608277 $ 0.00608277 Zmiana ceny (1H) +1.62% Zmiana ceny (1D) +25.70% Zmiana ceny (7D) -13.12% Zmiana ceny (7D) -13.12%

Aktualna cena AU79 (AU79) wynosi $0.01981664. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AU79 wahał się między $ 0.01569835 a $ 0.02210346, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AU79 w historii to $ 0.03850425, a najniższy to $ 0.00608277.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AU79 zmieniły się o +1.62% w ciągu ostatniej godziny, o +25.70% w ciągu 24 godzin i o -13.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AU79 (AU79)

Kapitalizacja rynkowa $ 19.81M$ 19.81M $ 19.81M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 19.81M$ 19.81M $ 19.81M Podaż w obiegu 999.87M 999.87M 999.87M Całkowita podaż 999,871,241.5277224 999,871,241.5277224 999,871,241.5277224

Obecna kapitalizacja rynkowa AU79 wynosi $ 19.81M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AU79 w obiegu wynosi 999.87M, przy całkowitej podaży 999871241.5277224. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.81M.