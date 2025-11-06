GiełdaDEX+
Aktualna cena AU79 to 0.01981664 USD. Śledź aktualizacje cen AU79 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AU79 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AU79

Informacje o cenie AU79

Czym jest AU79

Oficjalna strona internetowa AU79

Tokenomika AU79

Prognoza cen AU79

Cena AU79 (AU79)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AU79 do USD:

$0.01981664
$0.01981664
+25.70%1D
mexc
USD
AU79 (AU79) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:02:05 (UTC+8)

Informacje o cenie AU79 (AU79) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01569835
$ 0.01569835
Minimum 24h
$ 0.02210346
$ 0.02210346
Maksimum 24h

$ 0.01569835
$ 0.01569835

$ 0.02210346
$ 0.02210346

$ 0.03850425
$ 0.03850425

$ 0.00608277
$ 0.00608277

+1.62%

+25.70%

-13.12%

-13.12%

Aktualna cena AU79 (AU79) wynosi $0.01981664. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AU79 wahał się między $ 0.01569835 a $ 0.02210346, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AU79 w historii to $ 0.03850425, a najniższy to $ 0.00608277.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AU79 zmieniły się o +1.62% w ciągu ostatniej godziny, o +25.70% w ciągu 24 godzin i o -13.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AU79 (AU79)

$ 19.81M
$ 19.81M

--
--

$ 19.81M
$ 19.81M

999.87M
999.87M

999,871,241.5277224
999,871,241.5277224

Obecna kapitalizacja rynkowa AU79 wynosi $ 19.81M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AU79 w obiegu wynosi 999.87M, przy całkowitej podaży 999871241.5277224. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.81M.

Historia ceny AU79 (AU79) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AU79 do USD wyniosła $ +0.00405193.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AU79 do USD wyniosła $ -0.0084788328.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AU79 do USD wyniosła $ -0.0072628837.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AU79 do USD wyniosła $ +0.010697517715630855.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00405193+25.70%
30 Dni$ -0.0084788328-42.78%
60 dni$ -0.0072628837-36.65%
90 dni$ +0.010697517715630855+117.31%

Co to jest AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla AU79 (AU79)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny AU79 (w USD)

Jaka będzie wartość AU79 (AU79) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AU79 (AU79) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AU79.

Sprawdź teraz prognozę ceny AU79!

AU79 na lokalne waluty

Tokenomika AU79 (AU79)

Zrozumienie tokenomiki AU79 (AU79) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AU79już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AU79 (AU79)

Jaka jest dziś wartość AU79 (AU79)?
Aktualna cena AU79 w USD wynosi 0.01981664USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AU79 do USD?
Aktualna cena AU79 w USD wynosi $ 0.01981664. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AU79?
Kapitalizacja rynkowa dla AU79 wynosi $ 19.81M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AU79 w obiegu?
W obiegu AU79 znajduje się 999.87M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AU79?
AU79 osiąga ATH w wysokości 0.03850425 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AU79?
AU79 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00608277 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AU79?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AU79 wynosi -- USD.
Czy w tym roku AU79 pójdzie wyżej?
AU79 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AU79, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:02:05 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,398.28

$3,423.73

$161.88

$1.0000

$1,477.92

$103,398.28

$3,423.73

$161.88

$2.3874

$1.1254

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03619

$0.00419

$0.000011535

$0.0000000615

$0.1993

$1.4236

$0.01824

