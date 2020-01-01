Poznaj tokenomikę ASX Capital (ASX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ASX Capital (ASX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ASX Capital (ASX) / Tokenomika / Tokenomika ASX Capital (ASX) Odkryj kluczowe informacje o ASX Capital (ASX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ASX Capital (ASX) Exposure to multiple asset classes through a single yield bearing token Exposure to multiple asset classes through a single yield bearing token Oficjalna strona internetowa: https://www.asx.capital/ Biała księga: https://docs.asx.capital/ Kup ASX teraz! Tokenomika i analiza cenowa ASX Capital (ASX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ASX Capital (ASX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Historyczne maksimum: $ 0.354417 $ 0.354417 $ 0.354417 Historyczne minimum: $ 0.142634 $ 0.142634 $ 0.142634 Aktualna cena: $ 0.160187 $ 0.160187 $ 0.160187 Dowiedz się więcej o cenie ASX Capital (ASX) Tokenomika ASX Capital (ASX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ASX Capital (ASX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASX tokenomikę, poznaj cenę tokena ASXna żywo! Prognoza ceny ASX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASX? Nasza strona z prognozami cen ASX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.