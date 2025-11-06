Informacje o cenie AstroPepeX (APX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.40% Zmiana ceny (1D) +4.20% Zmiana ceny (7D) +12.64% Zmiana ceny (7D) +12.64%

Aktualna cena AstroPepeX (APX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APX w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APX zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +4.20% w ciągu 24 godzin i o +12.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AstroPepeX (APX)

Kapitalizacja rynkowa $ 671.41K$ 671.41K $ 671.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 671.41K$ 671.41K $ 671.41K Podaż w obiegu 65.00B 65.00B 65.00B Całkowita podaż 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa AstroPepeX wynosi $ 671.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APX w obiegu wynosi 65.00B, przy całkowitej podaży 65000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 671.41K.