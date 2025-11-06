GiełdaDEX+
Aktualna cena Astera USD to 0.412935 USD. Śledź aktualizacje cen ASUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ASUSD łatwo w MEXC już teraz.

$0.412935
Astera USD (ASUSD) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Astera USD (ASUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.412933
Minimum 24h
$ 0.447489
Maksimum 24h

$ 0.412933
$ 0.447489
$ 2.0
$ 0.412933
+0.00%

-7.71%

-13.91%

-13.91%

Aktualna cena Astera USD (ASUSD) wynosi $0.412935. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ASUSD wahał się między $ 0.412933 a $ 0.447489, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ASUSD w historii to $ 2.0, a najniższy to $ 0.412933.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ASUSD zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -7.71% w ciągu 24 godzin i o -13.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Astera USD (ASUSD)

$ 4.96M
--
$ 4.96M
12.00M
12,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Astera USD wynosi $ 4.96M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ASUSD w obiegu wynosi 12.00M, przy całkowitej podaży 12000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.96M.

Historia ceny Astera USD (ASUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Astera USD do USD wyniosła $ -0.0345113816112163.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Astera USD do USD wyniosła $ -0.2413993233.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Astera USD do USD wyniosła $ -0.2423922255.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Astera USD do USD wyniosła $ -0.5865034358573644.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0345113816112163-7.71%
30 Dni$ -0.2413993233-58.45%
60 dni$ -0.2423922255-58.69%
90 dni$ -0.5865034358573644-58.68%

Co to jest Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Astera USD (ASUSD)

Prognoza ceny Astera USD (w USD)

Jaka będzie wartość Astera USD (ASUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Astera USD (ASUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Astera USD.

Sprawdź teraz prognozę ceny Astera USD!

ASUSD na lokalne waluty

Tokenomika Astera USD (ASUSD)

Zrozumienie tokenomiki Astera USD (ASUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ASUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Astera USD (ASUSD)

Jaka jest dziś wartość Astera USD (ASUSD)?
Aktualna cena ASUSD w USD wynosi 0.412935USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ASUSD do USD?
Aktualna cena ASUSD w USD wynosi $ 0.412935. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Astera USD?
Kapitalizacja rynkowa dla ASUSD wynosi $ 4.96M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ASUSD w obiegu?
W obiegu ASUSD znajduje się 12.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ASUSD?
ASUSD osiąga ATH w wysokości 2.0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ASUSD?
ASUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.412933 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ASUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ASUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku ASUSD pójdzie wyżej?
ASUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ASUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:01:44 (UTC+8)

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

