Informacje o cenie Astera USD (ASUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.412933 $ 0.412933 $ 0.412933 Minimum 24h $ 0.447489 $ 0.447489 $ 0.447489 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.412933$ 0.412933 $ 0.412933 Maksimum 24h $ 0.447489$ 0.447489 $ 0.447489 Historyczne maksimum $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Najniższa cena $ 0.412933$ 0.412933 $ 0.412933 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) -7.71% Zmiana ceny (7D) -13.91% Zmiana ceny (7D) -13.91%

Aktualna cena Astera USD (ASUSD) wynosi $0.412935. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ASUSD wahał się między $ 0.412933 a $ 0.447489, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ASUSD w historii to $ 2.0, a najniższy to $ 0.412933.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ASUSD zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -7.71% w ciągu 24 godzin i o -13.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Astera USD (ASUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Podaż w obiegu 12.00M 12.00M 12.00M Całkowita podaż 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Astera USD wynosi $ 4.96M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ASUSD w obiegu wynosi 12.00M, przy całkowitej podaży 12000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.96M.