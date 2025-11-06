Informacje o cenie aster dog (ADOG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00046283 $ 0.00046283 $ 0.00046283 Minimum 24h $ 0.00054615 $ 0.00054615 $ 0.00054615 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00046283$ 0.00046283 $ 0.00046283 Maksimum 24h $ 0.00054615$ 0.00054615 $ 0.00054615 Historyczne maksimum $ 0.00372484$ 0.00372484 $ 0.00372484 Najniższa cena $ 0.00033757$ 0.00033757 $ 0.00033757 Zmiana ceny (1H) +4.39% Zmiana ceny (1D) +0.60% Zmiana ceny (7D) +2.47% Zmiana ceny (7D) +2.47%

Aktualna cena aster dog (ADOG) wynosi $0.00051069. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ADOG wahał się między $ 0.00046283 a $ 0.00054615, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ADOG w historii to $ 0.00372484, a najniższy to $ 0.00033757.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ADOG zmieniły się o +4.39% w ciągu ostatniej godziny, o +0.60% w ciągu 24 godzin i o +2.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aster dog (ADOG)

Kapitalizacja rynkowa $ 510.69K$ 510.69K $ 510.69K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 510.69K$ 510.69K $ 510.69K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa aster dog wynosi $ 510.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ADOG w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 510.69K.