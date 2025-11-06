GiełdaDEX+
Aktualna cena aster dog to 0.00051069 USD. Śledź aktualizacje cen ADOG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ADOG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ADOG

Informacje o cenie ADOG

Czym jest ADOG

Oficjalna strona internetowa ADOG

Tokenomika ADOG

Prognoza cen ADOG

Cena aster dog (ADOG)

Aktualna cena 1 ADOG do USD:

$0.00052008
$0.00052008$0.00052008
+3.80%1D
USD
aster dog (ADOG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:01:36 (UTC+8)

Informacje o cenie aster dog (ADOG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00046283
$ 0.00046283$ 0.00046283
Minimum 24h
$ 0.00054615
$ 0.00054615$ 0.00054615
Maksimum 24h

$ 0.00046283
$ 0.00046283$ 0.00046283

$ 0.00054615
$ 0.00054615$ 0.00054615

$ 0.00372484
$ 0.00372484$ 0.00372484

$ 0.00033757
$ 0.00033757$ 0.00033757

+4.39%

+0.60%

+2.47%

+2.47%

Aktualna cena aster dog (ADOG) wynosi $0.00051069. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ADOG wahał się między $ 0.00046283 a $ 0.00054615, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ADOG w historii to $ 0.00372484, a najniższy to $ 0.00033757.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ADOG zmieniły się o +4.39% w ciągu ostatniej godziny, o +0.60% w ciągu 24 godzin i o +2.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aster dog (ADOG)

$ 510.69K
$ 510.69K$ 510.69K

--
----

$ 510.69K
$ 510.69K$ 510.69K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa aster dog wynosi $ 510.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ADOG w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 510.69K.

Historia ceny aster dog (ADOG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny aster dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny aster dog do USD wyniosła $ -0.0003888683.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny aster dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny aster dog do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.60%
30 Dni$ -0.0003888683-76.14%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest aster dog (ADOG)

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny aster dog (w USD)

Jaka będzie wartość aster dog (ADOG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w aster dog (ADOG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla aster dog.

Sprawdź teraz prognozę ceny aster dog!

ADOG na lokalne waluty

Tokenomika aster dog (ADOG)

Zrozumienie tokenomiki aster dog (ADOG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ADOGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące aster dog (ADOG)

Jaka jest dziś wartość aster dog (ADOG)?
Aktualna cena ADOG w USD wynosi 0.00051069USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ADOG do USD?
Aktualna cena ADOG w USD wynosi $ 0.00051069. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa aster dog?
Kapitalizacja rynkowa dla ADOG wynosi $ 510.69K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ADOG w obiegu?
W obiegu ADOG znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ADOG?
ADOG osiąga ATH w wysokości 0.00372484 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ADOG?
ADOG zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00033757 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ADOG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ADOG wynosi -- USD.
Czy w tym roku ADOG pójdzie wyżej?
ADOG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ADOG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:01:36 (UTC+8)

