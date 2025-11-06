Informacje o cenie Assteroid (ASSTEROID) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00144142 $ 0.00144142 $ 0.00144142 Minimum 24h $ 0.0017757 $ 0.0017757 $ 0.0017757 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00144142$ 0.00144142 $ 0.00144142 Maksimum 24h $ 0.0017757$ 0.0017757 $ 0.0017757 Historyczne maksimum $ 0.00437272$ 0.00437272 $ 0.00437272 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -6.84% Zmiana ceny (1D) -2.05% Zmiana ceny (7D) -44.44% Zmiana ceny (7D) -44.44%

Aktualna cena Assteroid (ASSTEROID) wynosi $0.00145603. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ASSTEROID wahał się między $ 0.00144142 a $ 0.0017757, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ASSTEROID w historii to $ 0.00437272, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ASSTEROID zmieniły się o -6.84% w ciągu ostatniej godziny, o -2.05% w ciągu 24 godzin i o -44.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Assteroid (ASSTEROID)

Kapitalizacja rynkowa $ 145.60K$ 145.60K $ 145.60K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 145.60K$ 145.60K $ 145.60K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Assteroid wynosi $ 145.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ASSTEROID w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 145.60K.