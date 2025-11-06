GiełdaDEX+
Aktualna cena Assteroid to 0.00145603 USD. Śledź aktualizacje cen ASSTEROID do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ASSTEROID łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ASSTEROID

Informacje o cenie ASSTEROID

Czym jest ASSTEROID

Oficjalna strona internetowa ASSTEROID

Tokenomika ASSTEROID

Prognoza cen ASSTEROID

Logo Assteroid

Cena Assteroid (ASSTEROID)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ASSTEROID do USD:

$0.00145603
$0.00145603
-2.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Assteroid (ASSTEROID) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:42:07 (UTC+8)

Informacje o cenie Assteroid (ASSTEROID) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00144142
$ 0.00144142
Minimum 24h
$ 0.0017757
$ 0.0017757
Maksimum 24h

$ 0.00144142
$ 0.00144142

$ 0.0017757
$ 0.0017757

$ 0.00437272
$ 0.00437272

$ 0
$ 0

-6.84%

-2.05%

-44.44%

-44.44%

Aktualna cena Assteroid (ASSTEROID) wynosi $0.00145603. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ASSTEROID wahał się między $ 0.00144142 a $ 0.0017757, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ASSTEROID w historii to $ 0.00437272, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ASSTEROID zmieniły się o -6.84% w ciągu ostatniej godziny, o -2.05% w ciągu 24 godzin i o -44.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Assteroid (ASSTEROID)

$ 145.60K
$ 145.60K

--
--

$ 145.60K
$ 145.60K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Assteroid wynosi $ 145.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ASSTEROID w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 145.60K.

Historia ceny Assteroid (ASSTEROID) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Assteroid do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Assteroid do USD wyniosła $ +0.0002995580.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Assteroid do USD wyniosła $ -0.0001936691.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Assteroid do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.05%
30 Dni$ +0.0002995580+20.57%
60 dni$ -0.0001936691-13.30%
90 dni$ 0--

Co to jest Assteroid (ASSTEROID)

assteroid, one of a kind shape orbiting in the Solar System, has been a widely used meme for over a decade. From smashing the icy cold giant twice billions of years ago to constant news reports of a potential to hit the Earth - the little hot rock has one kind of a job. Its name, bringing up the smile on everyone's face, from a mix of intended mispronunciation and human immaturity has cemented its place in the internet culture.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Assteroid (ASSTEROID)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Assteroid (w USD)

Jaka będzie wartość Assteroid (ASSTEROID) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Assteroid (ASSTEROID) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Assteroid.

Sprawdź teraz prognozę ceny Assteroid!

ASSTEROID na lokalne waluty

Tokenomika Assteroid (ASSTEROID)

Zrozumienie tokenomiki Assteroid (ASSTEROID) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ASSTEROIDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Assteroid (ASSTEROID)

Jaka jest dziś wartość Assteroid (ASSTEROID)?
Aktualna cena ASSTEROID w USD wynosi 0.00145603USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ASSTEROID do USD?
Aktualna cena ASSTEROID w USD wynosi $ 0.00145603. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Assteroid?
Kapitalizacja rynkowa dla ASSTEROID wynosi $ 145.60K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ASSTEROID w obiegu?
W obiegu ASSTEROID znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ASSTEROID?
ASSTEROID osiąga ATH w wysokości 0.00437272 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ASSTEROID?
ASSTEROID zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ASSTEROID?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ASSTEROID wynosi -- USD.
Czy w tym roku ASSTEROID pójdzie wyżej?
ASSTEROID może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ASSTEROID, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:42:07 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Assteroid (ASSTEROID)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

