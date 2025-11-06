Cena ASK SPLAT (SPLAT)
-0.12%
-30.86%
-62.46%
-62.46%
Aktualna cena ASK SPLAT (SPLAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPLAT wahał się między $ 0 a $ 0.00136688, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPLAT w historii to $ 0.02859411, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki SPLAT zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o -30.86% w ciągu 24 godzin i o -62.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa ASK SPLAT wynosi $ 602.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPLAT w obiegu wynosi 656.70M, przy całkowitej podaży 956696300.0176251. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 877.44K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ASK SPLAT do USD wyniosła $ -0.000407524836208095.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ASK SPLAT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ASK SPLAT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ASK SPLAT do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.000407524836208095
|-30.86%
|30 Dni
|$ 0
|-84.43%
|60 dni
|$ 0
|-94.67%
|90 dni
|$ 0
|--
SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.
Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
