Informacje o cenie ASK SPLAT (SPLAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00136688 $ 0.00136688 $ 0.00136688 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00136688$ 0.00136688 $ 0.00136688 Historyczne maksimum $ 0.02859411$ 0.02859411 $ 0.02859411 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.12% Zmiana ceny (1D) -30.86% Zmiana ceny (7D) -62.46% Zmiana ceny (7D) -62.46%

Aktualna cena ASK SPLAT (SPLAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPLAT wahał się między $ 0 a $ 0.00136688, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPLAT w historii to $ 0.02859411, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPLAT zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o -30.86% w ciągu 24 godzin i o -62.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ASK SPLAT (SPLAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 602.30K$ 602.30K $ 602.30K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 877.44K$ 877.44K $ 877.44K Podaż w obiegu 656.70M 656.70M 656.70M Całkowita podaż 956,696,300.0176251 956,696,300.0176251 956,696,300.0176251

Obecna kapitalizacja rynkowa ASK SPLAT wynosi $ 602.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPLAT w obiegu wynosi 656.70M, przy całkowitej podaży 956696300.0176251. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 877.44K.