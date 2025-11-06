GiełdaDEX+
Aktualna cena ASK SPLAT to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SPLAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPLAT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPLAT

Informacje o cenie SPLAT

Czym jest SPLAT

Oficjalna strona internetowa SPLAT

Tokenomika SPLAT

Prognoza cen SPLAT

Cena ASK SPLAT (SPLAT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SPLAT do USD:

$0.0009128
-30.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
ASK SPLAT (SPLAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:01:15 (UTC+8)

Informacje o cenie ASK SPLAT (SPLAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0.00136688
Maksimum 24h

$ 0
$ 0.00136688
$ 0.02859411
$ 0
-0.12%

-30.86%

-62.46%

-62.46%

Aktualna cena ASK SPLAT (SPLAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPLAT wahał się między $ 0 a $ 0.00136688, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPLAT w historii to $ 0.02859411, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPLAT zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o -30.86% w ciągu 24 godzin i o -62.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ASK SPLAT (SPLAT)

$ 602.30K
--
$ 877.44K
656.70M
956,696,300.0176251
Obecna kapitalizacja rynkowa ASK SPLAT wynosi $ 602.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPLAT w obiegu wynosi 656.70M, przy całkowitej podaży 956696300.0176251. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 877.44K.

Historia ceny ASK SPLAT (SPLAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ASK SPLAT do USD wyniosła $ -0.000407524836208095.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ASK SPLAT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ASK SPLAT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ASK SPLAT do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000407524836208095-30.86%
30 Dni$ 0-84.43%
60 dni$ 0-94.67%
90 dni$ 0--

Co to jest ASK SPLAT (SPLAT)

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla ASK SPLAT (SPLAT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ASK SPLAT (w USD)

Jaka będzie wartość ASK SPLAT (SPLAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ASK SPLAT (SPLAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ASK SPLAT.

Sprawdź teraz prognozę ceny ASK SPLAT!

SPLAT na lokalne waluty

Tokenomika ASK SPLAT (SPLAT)

Zrozumienie tokenomiki ASK SPLAT (SPLAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPLATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ASK SPLAT (SPLAT)

Jaka jest dziś wartość ASK SPLAT (SPLAT)?
Aktualna cena SPLAT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPLAT do USD?
Aktualna cena SPLAT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ASK SPLAT?
Kapitalizacja rynkowa dla SPLAT wynosi $ 602.30K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPLAT w obiegu?
W obiegu SPLAT znajduje się 656.70M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPLAT?
SPLAT osiąga ATH w wysokości 0.02859411 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPLAT?
SPLAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPLAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPLAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku SPLAT pójdzie wyżej?
SPLAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPLAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:01:15 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ASK SPLAT (SPLAT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,364.73

$3,421.44

$161.58

$1.0000

$1,477.92

$103,364.73

$3,421.44

$161.58

$2.3861

$1.1224

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03610

$0.00419

$0.000011656

$0.0000000619

$0.2016

$1.4327

$0.01835

