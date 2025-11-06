Informacje o cenie Ariva (ARV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00141842$ 0.00141842 $ 0.00141842 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.03% Zmiana ceny (1D) +1.39% Zmiana ceny (7D) -3.60% Zmiana ceny (7D) -3.60%

Aktualna cena Ariva (ARV) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ARV wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ARV w historii to $ 0.00141842, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ARV zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +1.39% w ciągu 24 godzin i o -3.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ariva (ARV)

Kapitalizacja rynkowa $ 325.94K$ 325.94K $ 325.94K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 420.67K$ 420.67K $ 420.67K Podaż w obiegu 72.55B 72.55B 72.55B Całkowita podaż 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Obecna kapitalizacja rynkowa Ariva wynosi $ 325.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ARV w obiegu wynosi 72.55B, przy całkowitej podaży 93639999939.04. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 420.67K.