GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Aria Premier Launch to 0.912336 USD. Śledź aktualizacje cen APL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe APL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Aria Premier Launch to 0.912336 USD. Śledź aktualizacje cen APL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe APL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o APL

Informacje o cenie APL

Czym jest APL

Oficjalna strona internetowa APL

Tokenomika APL

Prognoza cen APL

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Aria Premier Launch

Cena Aria Premier Launch (APL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 APL do USD:

$0.912336
$0.912336$0.912336
-0.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Aria Premier Launch (APL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:00:52 (UTC+8)

Informacje o cenie Aria Premier Launch (APL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.905996
$ 0.905996$ 0.905996
Minimum 24h
$ 0.920986
$ 0.920986$ 0.920986
Maksimum 24h

$ 0.905996
$ 0.905996$ 0.905996

$ 0.920986
$ 0.920986$ 0.920986

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.782058
$ 0.782058$ 0.782058

+0.01%

-0.68%

-2.93%

-2.93%

Aktualna cena Aria Premier Launch (APL) wynosi $0.912336. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APL wahał się między $ 0.905996 a $ 0.920986, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APL w historii to $ 1.005, a najniższy to $ 0.782058.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APL zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.68% w ciągu 24 godzin i o -2.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aria Premier Launch (APL)

$ 9.86M
$ 9.86M$ 9.86M

--
----

$ 9.86M
$ 9.86M$ 9.86M

10.80M
10.80M 10.80M

10,802,707.86815905
10,802,707.86815905 10,802,707.86815905

Obecna kapitalizacja rynkowa Aria Premier Launch wynosi $ 9.86M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APL w obiegu wynosi 10.80M, przy całkowitej podaży 10802707.86815905. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.86M.

Historia ceny Aria Premier Launch (APL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Aria Premier Launch do USD wyniosła $ -0.0063193005448814.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Aria Premier Launch do USD wyniosła $ +0.0113113241.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Aria Premier Launch do USD wyniosła $ +0.0020363339.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Aria Premier Launch do USD wyniosła $ -0.0039512493981015.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0063193005448814-0.68%
30 Dni$ +0.0113113241+1.24%
60 dni$ +0.0020363339+0.22%
90 dni$ -0.0039512493981015-0.43%

Co to jest Aria Premier Launch (APL)

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Aria Premier Launch (APL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Aria Premier Launch (w USD)

Jaka będzie wartość Aria Premier Launch (APL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Aria Premier Launch (APL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Aria Premier Launch.

Sprawdź teraz prognozę ceny Aria Premier Launch!

APL na lokalne waluty

Tokenomika Aria Premier Launch (APL)

Zrozumienie tokenomiki Aria Premier Launch (APL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena APLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Aria Premier Launch (APL)

Jaka jest dziś wartość Aria Premier Launch (APL)?
Aktualna cena APL w USD wynosi 0.912336USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena APL do USD?
Aktualna cena APL w USD wynosi $ 0.912336. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Aria Premier Launch?
Kapitalizacja rynkowa dla APL wynosi $ 9.86M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż APL w obiegu?
W obiegu APL znajduje się 10.80M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) APL?
APL osiąga ATH w wysokości 1.005 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla APL?
APL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.782058 USD.
Jaki jest wolumen obrotu APL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla APL wynosi -- USD.
Czy w tym roku APL pójdzie wyżej?
APL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny APL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:00:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Aria Premier Launch (APL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,340.40
$103,340.40$103,340.40

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,421.99
$3,421.99$3,421.99

+0.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.64
$161.64$161.64

+0.69%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,340.40
$103,340.40$103,340.40

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,421.99
$3,421.99$3,421.99

+0.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.64
$161.64$161.64

+0.69%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3873
$2.3873$2.3873

+4.87%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1196
$1.1196$1.1196

+3.16%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03610
$0.03610$0.03610

+44.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00419
$0.00419$0.00419

-44.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011759
$0.000011759$0.000011759

+522.82%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000619
$0.0000000619$0.0000000619

+309.93%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2015
$0.2015$0.2015

+303.00%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4343
$1.4343$1.4343

+76.81%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01835
$0.01835$0.01835

+46.80%