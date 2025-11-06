Informacje o cenie Aria Premier Launch (APL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.905996 $ 0.905996 $ 0.905996 Minimum 24h $ 0.920986 $ 0.920986 $ 0.920986 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.905996$ 0.905996 $ 0.905996 Maksimum 24h $ 0.920986$ 0.920986 $ 0.920986 Historyczne maksimum $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Najniższa cena $ 0.782058$ 0.782058 $ 0.782058 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) -0.68% Zmiana ceny (7D) -2.93% Zmiana ceny (7D) -2.93%

Aktualna cena Aria Premier Launch (APL) wynosi $0.912336. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APL wahał się między $ 0.905996 a $ 0.920986, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APL w historii to $ 1.005, a najniższy to $ 0.782058.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APL zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.68% w ciągu 24 godzin i o -2.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aria Premier Launch (APL)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.86M$ 9.86M $ 9.86M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.86M$ 9.86M $ 9.86M Podaż w obiegu 10.80M 10.80M 10.80M Całkowita podaż 10,802,707.86815905 10,802,707.86815905 10,802,707.86815905

Obecna kapitalizacja rynkowa Aria Premier Launch wynosi $ 9.86M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APL w obiegu wynosi 10.80M, przy całkowitej podaży 10802707.86815905. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.86M.