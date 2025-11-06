Informacje o cenie ArchAI (ARCHAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0028984 $ 0.0028984 $ 0.0028984 Minimum 24h $ 0.00312242 $ 0.00312242 $ 0.00312242 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0028984$ 0.0028984 $ 0.0028984 Maksimum 24h $ 0.00312242$ 0.00312242 $ 0.00312242 Historyczne maksimum $ 0.00836712$ 0.00836712 $ 0.00836712 Najniższa cena $ 0.00271399$ 0.00271399 $ 0.00271399 Zmiana ceny (1H) +0.11% Zmiana ceny (1D) -1.54% Zmiana ceny (7D) -20.69% Zmiana ceny (7D) -20.69%

Aktualna cena ArchAI (ARCHAI) wynosi $0.0029181. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ARCHAI wahał się między $ 0.0028984 a $ 0.00312242, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ARCHAI w historii to $ 0.00836712, a najniższy to $ 0.00271399.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ARCHAI zmieniły się o +0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -1.54% w ciągu 24 godzin i o -20.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ArchAI (ARCHAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Podaż w obiegu 407.16M 407.16M 407.16M Całkowita podaż 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ArchAI wynosi $ 1.19M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ARCHAI w obiegu wynosi 407.16M, przy całkowitej podaży 822688389.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.40M.