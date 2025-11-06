GiełdaDEX+
Aktualna cena Arcane Owls to 0 USD. Śledź aktualizacje cen OWLS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OWLS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o OWLS

Informacje o cenie OWLS

Czym jest OWLS

Oficjalna strona internetowa OWLS

Tokenomika OWLS

Prognoza cen OWLS

Cena Arcane Owls (OWLS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 OWLS do USD:

0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Arcane Owls (OWLS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:41:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Arcane Owls (OWLS) (USD)

Aktualna cena Arcane Owls (OWLS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OWLS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OWLS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OWLS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Arcane Owls (OWLS)

Obecna kapitalizacja rynkowa Arcane Owls wynosi $ 15.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OWLS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.73K.

Historia ceny Arcane Owls (OWLS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Arcane Owls do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Arcane Owls do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Arcane Owls do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Arcane Owls do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Arcane Owls (OWLS)

Arcane Owls are not just NFTs — they are fragments of an ancient prophecy. 5060 mythical creatures return on Base, each carrying secrets of light and shadow. At the heart of their power lies $OWLS — the energy of the flock, binding Keepers together and fueling the future of our community.

The Legend of the Owls

Chapter I: The Prologue

Before gods, before men, there was only chaos. And from chaos came the Owls — ancient witnesses of creation, guardians of both Light and Darkness. Their eyes reflected stars that did not yet exist. Their feathers carried whispers of futures yet to come. They did not build kingdoms, nor kneel to gods. They were above them all — the Watchers. The Keepers of Prophecy.

Chapter II: The Age of Silence

For thousands of years, the Owls wandered between worlds. They entered human dreams, marking their souls with signs of fate. Some called them omens of death. Others believed they were bringers of wisdom. But the truth was greater: Each Owl carried a fragment of the Great Prophecy, written not in ink, but in shadow and starlight.

Chapter III: The Falling Star

On the night when the tenth moon bled, the skies were torn apart. From the rift between worlds, the Arcane Owls returned — 5060 mythical beings, each holding a piece of destiny. Their glow pierced the dark. Their presence bent reality. But they did not come for all. They came to choose.

Chapter IV: The Chosen Keepers

Those who hold an Owl are not mere collectors. They are Keepers — bound to the eternal covenant. Each Owl does not obey. It chooses its bearer. Some are drawn to seekers of truth. Others — to hunters of power. But every Keeper becomes part of the Prophecy.

Chapter V: The Prophecy of Night Wings

Legends speak of a time when all 5060 Owls find their Keepers. When that happens, the Prophecy will awaken. From feathers, a map will form. From eyes, the skies will burn. And with the light shall rise an ancient Darkness, older than men, older than gods. Only the united Flock will stand against it.

Chapter VI: The Age of $OWLS

From the return of the Owls came a new power — $OWLS, the crystallized energy of their wings and cries. $OWLS are not mere tokens. They are fragments of myth, shards of magic fallen from the eyes of the Owls themselves. They bind Keepers together, reward the loyal, and unlock rituals, artifacts, and hidden worlds yet unseen.

Epilogue: The Awakening

Arcane Owls are not just an NFT collection. They are a living legend, reborn on the blockchain. 5060 Owls. 5060 fragments of prophecy. Each choosing its Keeper. The question is not if the Prophecy will be fulfilled. The question is when.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Prognoza ceny Arcane Owls (w USD)

Jaka będzie wartość Arcane Owls (OWLS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Arcane Owls (OWLS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Arcane Owls.

Sprawdź teraz prognozę ceny Arcane Owls!

OWLS na lokalne waluty

Tokenomika Arcane Owls (OWLS)

Zrozumienie tokenomiki Arcane Owls (OWLS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OWLSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Arcane Owls (OWLS)

Jaka jest dziś wartość Arcane Owls (OWLS)?
Aktualna cena OWLS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OWLS do USD?
Aktualna cena OWLS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Arcane Owls?
Kapitalizacja rynkowa dla OWLS wynosi $ 15.73K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OWLS w obiegu?
W obiegu OWLS znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OWLS?
OWLS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OWLS?
OWLS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OWLS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OWLS wynosi -- USD.
Czy w tym roku OWLS pójdzie wyżej?
OWLS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OWLS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:41:33 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Arcane Owls (OWLS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

