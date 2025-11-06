Informacje o cenie Arcana Network (XAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.84% Zmiana ceny (7D) -31.72% Zmiana ceny (7D) -31.72%

Aktualna cena Arcana Network (XAR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XAR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XAR w historii to $ 1.52, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XAR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.84% w ciągu 24 godzin i o -31.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Arcana Network (XAR)

Kapitalizacja rynkowa $ 329.70K$ 329.70K $ 329.70K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 493.55K$ 493.55K $ 493.55K Podaż w obiegu 668.03M 668.03M 668.03M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Arcana Network wynosi $ 329.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XAR w obiegu wynosi 668.03M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 493.55K.