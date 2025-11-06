GiełdaDEX+
Aktualna cena Arcana Network to 0 USD. Śledź aktualizacje cen XAR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XAR łatwo w MEXC już teraz.

Logo Arcana Network

Cena Arcana Network (XAR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XAR do USD:

$0.00049355
$0.00049355$0.00049355
-0.80%1D
mexc
USD
Arcana Network (XAR) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Arcana Network (XAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.84%

-31.72%

-31.72%

Aktualna cena Arcana Network (XAR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XAR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XAR w historii to $ 1.52, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XAR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.84% w ciągu 24 godzin i o -31.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Arcana Network (XAR)

$ 329.70K
$ 329.70K$ 329.70K

--
----

$ 493.55K
$ 493.55K$ 493.55K

668.03M
668.03M 668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Arcana Network wynosi $ 329.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XAR w obiegu wynosi 668.03M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 493.55K.

Historia ceny Arcana Network (XAR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Arcana Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Arcana Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Arcana Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Arcana Network do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.84%
30 Dni$ 0-20.18%
60 dni$ 0-68.94%
90 dni$ 0--

Co to jest Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Arcana Network (XAR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Arcana Network (w USD)

Jaka będzie wartość Arcana Network (XAR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Arcana Network (XAR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Arcana Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Arcana Network!

XAR na lokalne waluty

Tokenomika Arcana Network (XAR)

Zrozumienie tokenomiki Arcana Network (XAR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XARjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Arcana Network (XAR)

Jaka jest dziś wartość Arcana Network (XAR)?
Aktualna cena XAR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XAR do USD?
Aktualna cena XAR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Arcana Network?
Kapitalizacja rynkowa dla XAR wynosi $ 329.70K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XAR w obiegu?
W obiegu XAR znajduje się 668.03M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XAR?
XAR osiąga ATH w wysokości 1.52 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XAR?
XAR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XAR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XAR wynosi -- USD.
Czy w tym roku XAR pójdzie wyżej?
XAR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XAR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
