Cena Arcana Network (XAR)
--
-0.84%
-31.72%
-31.72%
Aktualna cena Arcana Network (XAR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XAR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XAR w historii to $ 1.52, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki XAR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.84% w ciągu 24 godzin i o -31.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Arcana Network wynosi $ 329.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XAR w obiegu wynosi 668.03M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 493.55K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Arcana Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Arcana Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Arcana Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Arcana Network do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-0.84%
|30 Dni
|$ 0
|-20.18%
|60 dni
|$ 0
|-68.94%
|90 dni
|$ 0
|--
Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.
Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.
Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:
The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.
Arcana’s Other Products Include:
Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.
Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.
