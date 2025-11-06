Informacje o cenie AQC (AQC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00107464 $ 0.00107464 $ 0.00107464 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00107464$ 0.00107464 $ 0.00107464 Historyczne maksimum $ 0.00185075$ 0.00185075 $ 0.00185075 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.13% Zmiana ceny (1D) +22.38% Zmiana ceny (7D) -4.36% Zmiana ceny (7D) -4.36%

Aktualna cena AQC (AQC) wynosi $0.00103085. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AQC wahał się między $ 0 a $ 0.00107464, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AQC w historii to $ 0.00185075, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AQC zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +22.38% w ciągu 24 godzin i o -4.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AQC (AQC)

Kapitalizacja rynkowa $ 979.55K$ 979.55K $ 979.55K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Podaż w obiegu 950.23M 950.23M 950.23M Całkowita podaż 984,506,934.447611 984,506,934.447611 984,506,934.447611

Obecna kapitalizacja rynkowa AQC wynosi $ 979.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AQC w obiegu wynosi 950.23M, przy całkowitej podaży 984506934.447611. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.01M.