Aktualna cena AQC to 0.00103085 USD. Śledź aktualizacje cen AQC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AQC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AQC

Informacje o cenie AQC

Czym jest AQC

Biała księga AQC

Oficjalna strona internetowa AQC

Tokenomika AQC

Prognoza cen AQC

Cena AQC (AQC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AQC do USD:

$0.00103085
+22.30%1D
USD
AQC (AQC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:00:29 (UTC+8)

Informacje o cenie AQC (AQC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0.00107464
Maksimum 24h

$ 0
$ 0.00107464
$ 0.00185075
$ 0
-0.13%

+22.38%

-4.36%

-4.36%

Aktualna cena AQC (AQC) wynosi $0.00103085. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AQC wahał się między $ 0 a $ 0.00107464, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AQC w historii to $ 0.00185075, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AQC zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +22.38% w ciągu 24 godzin i o -4.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AQC (AQC)

$ 979.55K
--
$ 1.01M
950.23M
984,506,934.447611
Obecna kapitalizacja rynkowa AQC wynosi $ 979.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AQC w obiegu wynosi 950.23M, przy całkowitej podaży 984506934.447611. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.01M.

Historia ceny AQC (AQC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AQC do USD wyniosła $ +0.00018849.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AQC do USD wyniosła $ +0.0002568063.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AQC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AQC do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00018849+22.38%
30 Dni$ +0.0002568063+24.91%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest AQC (AQC)

$AQC is the ecosystem token for live streamer and builder 0xAquatic. Wick is the flagship product under the $AQC umbrella, a mobile-first, self-custodial trading app on top of Hyperliquid. The token is directly tied to platform activity, aligning user growth with token value. Built almost entirely in front of a live audience, Wick provides fast spot and perpetuals trading on Hyperliquid, while $AQC captures a portion of that activity to create long-term sustainability.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny AQC (w USD)

Jaka będzie wartość AQC (AQC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AQC (AQC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AQC.

Sprawdź teraz prognozę ceny AQC!

AQC na lokalne waluty

Tokenomika AQC (AQC)

Zrozumienie tokenomiki AQC (AQC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AQCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AQC (AQC)

Jaka jest dziś wartość AQC (AQC)?
Aktualna cena AQC w USD wynosi 0.00103085USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AQC do USD?
Aktualna cena AQC w USD wynosi $ 0.00103085. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AQC?
Kapitalizacja rynkowa dla AQC wynosi $ 979.55K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AQC w obiegu?
W obiegu AQC znajduje się 950.23M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AQC?
AQC osiąga ATH w wysokości 0.00185075 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AQC?
AQC zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AQC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AQC wynosi -- USD.
Czy w tym roku AQC pójdzie wyżej?
AQC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AQC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe AQC (AQC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

