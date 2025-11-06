Informacje o cenie APX (APX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.253783 $ 0.253783 $ 0.253783 Minimum 24h $ 0.284903 $ 0.284903 $ 0.284903 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.253783$ 0.253783 $ 0.253783 Maksimum 24h $ 0.284903$ 0.284903 $ 0.284903 Historyczne maksimum $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +3.14% Zmiana ceny (1D) +9.81% Zmiana ceny (7D) -76.13% Zmiana ceny (7D) -76.13%

Aktualna cena APX (APX) wynosi $0.28243. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APX wahał się między $ 0.253783 a $ 0.284903, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APX w historii to $ 2.42, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APX zmieniły się o +3.14% w ciągu ostatniej godziny, o +9.81% w ciągu 24 godzin i o -76.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o APX (APX)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.53M$ 10.53M $ 10.53M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.12B$ 1.12B $ 1.12B Podaż w obiegu 37.47M 37.47M 37.47M Całkowita podaż 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

Obecna kapitalizacja rynkowa APX wynosi $ 10.53M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APX w obiegu wynosi 37.47M, przy całkowitej podaży 3975255603.427746. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.12B.