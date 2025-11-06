Cena APO (APO)
+0.92%
+1.67%
-2.05%
-2.05%
Aktualna cena APO (APO) wynosi $0.160732. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APO wahał się między $ 0.155623 a $ 0.162485, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APO w historii to $ 0.222348, a najniższy to $ 0.068552.
Pod względem krótkoterminowych wyniki APO zmieniły się o +0.92% w ciągu ostatniej godziny, o +1.67% w ciągu 24 godzin i o -2.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa APO wynosi $ 157.40K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APO w obiegu wynosi 980.44K, przy całkowitej podaży 200000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.11M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny APO do USD wyniosła $ +0.00263904.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny APO do USD wyniosła $ -0.0122485016.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny APO do USD wyniosła $ -0.0233434941.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny APO do USD wyniosła $ -0.02949423935731856.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.00263904
|+1.67%
|30 Dni
|$ -0.0122485016
|-7.62%
|60 dni
|$ -0.0233434941
|-14.52%
|90 dni
|$ -0.02949423935731856
|-15.50%
Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt.
The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg.
Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
