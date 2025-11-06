Informacje o cenie APO (APO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.155623 $ 0.155623 $ 0.155623 Minimum 24h $ 0.162485 $ 0.162485 $ 0.162485 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.155623$ 0.155623 $ 0.155623 Maksimum 24h $ 0.162485$ 0.162485 $ 0.162485 Historyczne maksimum $ 0.222348$ 0.222348 $ 0.222348 Najniższa cena $ 0.068552$ 0.068552 $ 0.068552 Zmiana ceny (1H) +0.92% Zmiana ceny (1D) +1.67% Zmiana ceny (7D) -2.05% Zmiana ceny (7D) -2.05%

Aktualna cena APO (APO) wynosi $0.160732. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APO wahał się między $ 0.155623 a $ 0.162485, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APO w historii to $ 0.222348, a najniższy to $ 0.068552.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APO zmieniły się o +0.92% w ciągu ostatniej godziny, o +1.67% w ciągu 24 godzin i o -2.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o APO (APO)

Kapitalizacja rynkowa $ 157.40K$ 157.40K $ 157.40K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 32.11M$ 32.11M $ 32.11M Podaż w obiegu 980.44K 980.44K 980.44K Całkowita podaż 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa APO wynosi $ 157.40K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APO w obiegu wynosi 980.44K, przy całkowitej podaży 200000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.11M.