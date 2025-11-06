GiełdaDEX+
Aktualna cena APO to 0.160732 USD. Śledź aktualizacje cen APO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe APO łatwo w MEXC już teraz.

Cena APO (APO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 APO do USD:

$0.160732
+1.60%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
APO (APO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:41:10 (UTC+8)

Informacje o cenie APO (APO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.155623
Minimum 24h
$ 0.162485
Maksimum 24h

$ 0.155623
$ 0.162485
$ 0.222348
$ 0.068552
+0.92%

+1.67%

-2.05%

-2.05%

Aktualna cena APO (APO) wynosi $0.160732. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APO wahał się między $ 0.155623 a $ 0.162485, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APO w historii to $ 0.222348, a najniższy to $ 0.068552.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APO zmieniły się o +0.92% w ciągu ostatniej godziny, o +1.67% w ciągu 24 godzin i o -2.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o APO (APO)

$ 157.40K
--
$ 32.11M
980.44K
200,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa APO wynosi $ 157.40K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APO w obiegu wynosi 980.44K, przy całkowitej podaży 200000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.11M.

Historia ceny APO (APO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny APO do USD wyniosła $ +0.00263904.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny APO do USD wyniosła $ -0.0122485016.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny APO do USD wyniosła $ -0.0233434941.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny APO do USD wyniosła $ -0.02949423935731856.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00263904+1.67%
30 Dni$ -0.0122485016-7.62%
60 dni$ -0.0233434941-14.52%
90 dni$ -0.02949423935731856-15.50%

Co to jest APO (APO)

Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt.

The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg.

Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla APO (APO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny APO (w USD)

Jaka będzie wartość APO (APO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w APO (APO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla APO.

Sprawdź teraz prognozę ceny APO!

APO na lokalne waluty

Tokenomika APO (APO)

Zrozumienie tokenomiki APO (APO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena APOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące APO (APO)

Jaka jest dziś wartość APO (APO)?
Aktualna cena APO w USD wynosi 0.160732USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena APO do USD?
Aktualna cena APO w USD wynosi $ 0.160732. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa APO?
Kapitalizacja rynkowa dla APO wynosi $ 157.40K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż APO w obiegu?
W obiegu APO znajduje się 980.44K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) APO?
APO osiąga ATH w wysokości 0.222348 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla APO?
APO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.068552 USD.
Jaki jest wolumen obrotu APO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla APO wynosi -- USD.
Czy w tym roku APO pójdzie wyżej?
APO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny APO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:41:10 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

