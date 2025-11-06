Informacje o cenie APIX (APIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.53% Zmiana ceny (1D) -2.31% Zmiana ceny (7D) -6.11%

Aktualna cena APIX (APIX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APIX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APIX w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APIX zmieniły się o -0.53% w ciągu ostatniej godziny, o -2.31% w ciągu 24 godzin i o -6.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o APIX (APIX)

Kapitalizacja rynkowa $ 422.60K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 425.20K Podaż w obiegu 9.82B Całkowita podaż 9,884,999,500.0

Obecna kapitalizacja rynkowa APIX wynosi $ 422.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APIX w obiegu wynosi 9.82B, przy całkowitej podaży 9884999500.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 425.20K.