Aktualna cena APIX to 0 USD. Śledź aktualizacje cen APIX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe APIX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o APIX

Informacje o cenie APIX

Czym jest APIX

Biała księga APIX

Oficjalna strona internetowa APIX

Tokenomika APIX

Prognoza cen APIX

Cena APIX (APIX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 APIX do USD:

--
----
-2.30%1D
mexc
USD
APIX (APIX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:00:15 (UTC+8)

Informacje o cenie APIX (APIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-2.31%

-6.11%

-6.11%

Aktualna cena APIX (APIX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APIX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APIX w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APIX zmieniły się o -0.53% w ciągu ostatniej godziny, o -2.31% w ciągu 24 godzin i o -6.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o APIX (APIX)

$ 422.60K
$ 422.60K$ 422.60K

--
----

$ 425.20K
$ 425.20K$ 425.20K

9.82B
9.82B 9.82B

9,884,999,500.0
9,884,999,500.0 9,884,999,500.0

Obecna kapitalizacja rynkowa APIX wynosi $ 422.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APIX w obiegu wynosi 9.82B, przy całkowitej podaży 9884999500.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 425.20K.

Historia ceny APIX (APIX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny APIX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny APIX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny APIX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny APIX do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.31%
30 Dni$ 0-58.57%
60 dni$ 0-59.15%
90 dni$ 0--

Co to jest APIX (APIX)

APIX is a utility token powering AvaxPixel — a decentralized, real-time pixel-art canvas on the Avalanche blockchain. Users spend APIX to paint, overwrite, and defend pixels, turning digital expression into a competitive, collaborative game. A dynamic pricing algorithm governs pixel costs, while active contributors are rewarded through a Personal Paint Score (PPS) that determines token airdrops and leaderboard rankings. APIX creates a self-sustaining art economy where creativity, community engagement, and strategy directly translate into token utility and social recognition. With no pre-sale, no VC involvement, and a strong referral system, APIX aims to become the cultural engine of Web3 art, activism, and memetic expression.

Prognoza ceny APIX (w USD)

Jaka będzie wartość APIX (APIX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w APIX (APIX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla APIX.

Sprawdź teraz prognozę ceny APIX!

APIX na lokalne waluty

Tokenomika APIX (APIX)

Zrozumienie tokenomiki APIX (APIX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena APIXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące APIX (APIX)

Jaka jest dziś wartość APIX (APIX)?
Aktualna cena APIX w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena APIX do USD?
Aktualna cena APIX w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa APIX?
Kapitalizacja rynkowa dla APIX wynosi $ 422.60K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż APIX w obiegu?
W obiegu APIX znajduje się 9.82B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) APIX?
APIX osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla APIX?
APIX zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu APIX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla APIX wynosi -- USD.
Czy w tym roku APIX pójdzie wyżej?
APIX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny APIX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:00:15 (UTC+8)

