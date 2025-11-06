GiełdaDEX+
Aktualna cena ApexToken to 0.0007032 USD. Śledź aktualizacje cen APX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe APX łatwo w MEXC już teraz.

Logo ApexToken

Cena ApexToken (APX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 APX do USD:

$0.00070281
-1.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ApexToken (APX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:00:08 (UTC+8)

Informacje o cenie ApexToken (APX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00069376
Minimum 24h
$ 0.00071578
Maksimum 24h

$ 0.00069376
$ 0.00071578
$ 0.00208163
$ 0.00069376
-0.06%

-1.38%

-25.53%

-25.53%

Aktualna cena ApexToken (APX) wynosi $0.0007032. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APX wahał się między $ 0.00069376 a $ 0.00071578, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APX w historii to $ 0.00208163, a najniższy to $ 0.00069376.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APX zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -1.38% w ciągu 24 godzin i o -25.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ApexToken (APX)

$ 730.25K
--
$ 21.09M
1.04B
29,988,567,015.63529
Obecna kapitalizacja rynkowa ApexToken wynosi $ 730.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APX w obiegu wynosi 1.04B, przy całkowitej podaży 29988567015.63529. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.09M.

Historia ceny ApexToken (APX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ApexToken do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ApexToken do USD wyniosła $ -0.0004617356.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ApexToken do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ApexToken do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.38%
30 Dni$ -0.0004617356-65.66%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest ApexToken (APX)

ApexToken (APX) is the native utility token of the ApexProject, a decentralized ecosystem that integrates artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain technologies. It is designed to support transactions, staking, governance, and rewards across the Apex ecosystem. Through APX, users can participate in community-driven innovation, contribute to decision-making, and access AI-powered services that aim to create a sustainable digital economy.

Launch and Technology

ApexToken was launched in January 2024 on the Binance Smart Chain (BEP20). The token contract provides compatibility with the BNB ecosystem and access to decentralized applications built on that network. The token supply is capped at approximately 29.9 billion APX, with a portion allocated to circulating supply and the remainder distributed through ecosystem incentives, staking, and development initiatives.

The technical foundation of ApexToken connects blockchain transparency with AI-powered models. A central element of this design is the “Neuron” framework—AI-powered nodes that generate decentralized predictions and data analysis. These neurons enable distributed decision-making, moving predictive modeling away from centralized providers toward a more community-governed model.

Mission and Objectives

The mission of ApexProject is to bridge AI and blockchain to encourage community participation and innovation. The project’s objectives focus on: • Democratizing access to AI by integrating predictive modeling into blockchain infrastructure. • Promoting transparent and decentralized governance through token-based voting. • Establishing a sustainable digital economy in which users are rewarded for participation and contribution.

By integrating AI capabilities with decentralized finance, ApexProject aims to address inefficiencies in predictive analytics and create a framework where individuals and organizations can both benefit from and contribute to machine learning outcomes.

Real-World Applications

APX serves as the primary utility token within the Apex ecosystem. Its functions extend across several use cases: • AI-driven predictions: APX powers decentralized platforms where users can access, contribute to, and validate AI models for forecasting across finance, logistics, and other industries. • DeFi participation: Holders can stake APX, provide liquidity, and earn rewards, enabling participation in decentralized financial activities. • Governance: APX enables community members to vote on development proposals, protocol upgrades, and allocation of resources. • Blockchain applications: The token supports integration into supply chain monitoring, digital identity management, and other use cases that benefit from blockchain transparency combined with AI-driven insights.

These applications demonstrate ApexToken’s role as more than a transactional asset, positioning it as a tool for active participation in shaping the ecosystem.

Founders and Team

ApexToken was founded by Abhijith Mani and Muziwandile Arthur, who lead a development team with expertise in blockchain engineering, AI modeling, and decentralized systems. The project benefits from backing by venture capital groups based in the United Arab Emirates, Russia, and Europe, providing both financial support and strategic partnerships.

The team’s stated vision is to create an ecosystem where blockchain infrastructure and AI-driven predictions reinforce one another, allowing for open innovation and broader adoption of decentralized technology.

Ecosystem Development

The roadmap for ApexToken includes the expansion of AI-powered Neurons, further integration with DeFi protocols, and broader adoption of APX in real-world applications. The project emphasizes community involvement, encouraging stakeholders to participate in governance, contribute to AI model development, and engage with decentralized applications built on the platform.

By combining blockchain’s transparency with AI’s predictive potential, ApexToken aims to build a digital economy in which incentives and governance are distributed to participants rather than concentrated in centralized entities.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny ApexToken (w USD)

Jaka będzie wartość ApexToken (APX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ApexToken (APX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ApexToken.

Sprawdź teraz prognozę ceny ApexToken!

Tokenomika ApexToken (APX)

Zrozumienie tokenomiki ApexToken (APX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena APXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ApexToken (APX)

Jaka jest dziś wartość ApexToken (APX)?
Aktualna cena APX w USD wynosi 0.0007032USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena APX do USD?
Aktualna cena APX w USD wynosi $ 0.0007032. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ApexToken?
Kapitalizacja rynkowa dla APX wynosi $ 730.25K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż APX w obiegu?
W obiegu APX znajduje się 1.04B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) APX?
APX osiąga ATH w wysokości 0.00208163 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla APX?
APX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00069376 USD.
Jaki jest wolumen obrotu APX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla APX wynosi -- USD.
Czy w tym roku APX pójdzie wyżej?
APX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny APX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:00:08 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ApexToken (APX)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

