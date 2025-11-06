Informacje o cenie ApexToken (APX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00069376 $ 0.00069376 $ 0.00069376 Minimum 24h $ 0.00071578 $ 0.00071578 $ 0.00071578 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00069376$ 0.00069376 $ 0.00069376 Maksimum 24h $ 0.00071578$ 0.00071578 $ 0.00071578 Historyczne maksimum $ 0.00208163$ 0.00208163 $ 0.00208163 Najniższa cena $ 0.00069376$ 0.00069376 $ 0.00069376 Zmiana ceny (1H) -0.06% Zmiana ceny (1D) -1.38% Zmiana ceny (7D) -25.53% Zmiana ceny (7D) -25.53%

Aktualna cena ApexToken (APX) wynosi $0.0007032. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APX wahał się między $ 0.00069376 a $ 0.00071578, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APX w historii to $ 0.00208163, a najniższy to $ 0.00069376.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APX zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -1.38% w ciągu 24 godzin i o -25.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ApexToken (APX)

Kapitalizacja rynkowa $ 730.25K$ 730.25K $ 730.25K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 21.09M$ 21.09M $ 21.09M Podaż w obiegu 1.04B 1.04B 1.04B Całkowita podaż 29,988,567,015.63529 29,988,567,015.63529 29,988,567,015.63529

Obecna kapitalizacja rynkowa ApexToken wynosi $ 730.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APX w obiegu wynosi 1.04B, przy całkowitej podaży 29988567015.63529. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.09M.