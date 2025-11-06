Informacje o cenie ApeStrategy (APESTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00170569 $ 0.00170569 $ 0.00170569 Minimum 24h $ 0.00193556 $ 0.00193556 $ 0.00193556 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00170569$ 0.00170569 $ 0.00170569 Maksimum 24h $ 0.00193556$ 0.00193556 $ 0.00193556 Historyczne maksimum $ 0.0246464$ 0.0246464 $ 0.0246464 Najniższa cena $ 0.00159545$ 0.00159545 $ 0.00159545 Zmiana ceny (1H) +0.34% Zmiana ceny (1D) +10.21% Zmiana ceny (7D) -36.18% Zmiana ceny (7D) -36.18%

Aktualna cena ApeStrategy (APESTR) wynosi $0.00191515. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APESTR wahał się między $ 0.00170569 a $ 0.00193556, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APESTR w historii to $ 0.0246464, a najniższy to $ 0.00159545.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APESTR zmieniły się o +0.34% w ciągu ostatniej godziny, o +10.21% w ciągu 24 godzin i o -36.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ApeStrategy (APESTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Podaż w obiegu 969.95M 969.95M 969.95M Całkowita podaż 969,945,792.3432899 969,945,792.3432899 969,945,792.3432899

Obecna kapitalizacja rynkowa ApeStrategy wynosi $ 1.86M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APESTR w obiegu wynosi 969.95M, przy całkowitej podaży 969945792.3432899. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.86M.