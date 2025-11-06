GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Anzens USDA to 1.04 USD. Śledź aktualizacje cen USDA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe USDA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Anzens USDA to 1.04 USD. Śledź aktualizacje cen USDA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe USDA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o USDA

Informacje o cenie USDA

Czym jest USDA

Oficjalna strona internetowa USDA

Tokenomika USDA

Prognoza cen USDA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Anzens USDA

Cena Anzens USDA (USDA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 USDA do USD:

$1.039
$1.039$1.039
+0.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Anzens USDA (USDA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:59:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Anzens USDA (USDA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
Minimum 24h
$ 1.04
$ 1.04$ 1.04
Maksimum 24h

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.529751
$ 0.529751$ 0.529751

+0.55%

+0.91%

+1.80%

+1.80%

Aktualna cena Anzens USDA (USDA) wynosi $1.04. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDA wahał się między $ 1.002 a $ 1.04, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDA w historii to $ 1.11, a najniższy to $ 0.529751.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDA zmieniły się o +0.55% w ciągu ostatniej godziny, o +0.91% w ciągu 24 godzin i o +1.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Anzens USDA (USDA)

$ 10.48M
$ 10.48M$ 10.48M

--
----

$ 10.48M
$ 10.48M$ 10.48M

10.08M
10.08M 10.08M

10,081,677.0
10,081,677.0 10,081,677.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Anzens USDA wynosi $ 10.48M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDA w obiegu wynosi 10.08M, przy całkowitej podaży 10081677.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.48M.

Historia ceny Anzens USDA (USDA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Anzens USDA do USD wyniosła $ +0.00942442.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Anzens USDA do USD wyniosła $ +0.0366614560.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Anzens USDA do USD wyniosła $ +0.0514742800.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Anzens USDA do USD wyniosła $ +0.030615864234155.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00942442+0.91%
30 Dni$ +0.0366614560+3.53%
60 dni$ +0.0514742800+4.95%
90 dni$ +0.030615864234155+3.03%

Co to jest Anzens USDA (USDA)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Anzens USDA (USDA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Anzens USDA (w USD)

Jaka będzie wartość Anzens USDA (USDA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Anzens USDA (USDA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Anzens USDA.

Sprawdź teraz prognozę ceny Anzens USDA!

USDA na lokalne waluty

Tokenomika Anzens USDA (USDA)

Zrozumienie tokenomiki Anzens USDA (USDA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena USDAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Anzens USDA (USDA)

Jaka jest dziś wartość Anzens USDA (USDA)?
Aktualna cena USDA w USD wynosi 1.04USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena USDA do USD?
Aktualna cena USDA w USD wynosi $ 1.04. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Anzens USDA?
Kapitalizacja rynkowa dla USDA wynosi $ 10.48M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż USDA w obiegu?
W obiegu USDA znajduje się 10.08M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) USDA?
USDA osiąga ATH w wysokości 1.11 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla USDA?
USDA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.529751 USD.
Jaki jest wolumen obrotu USDA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla USDA wynosi -- USD.
Czy w tym roku USDA pójdzie wyżej?
USDA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny USDA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:59:53 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Anzens USDA (USDA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,361.65
$103,361.65$103,361.65

-0.35%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,423.17
$3,423.17$3,423.17

+0.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.79
$161.79$161.79

+0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,361.65
$103,361.65$103,361.65

-0.35%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,423.17
$3,423.17$3,423.17

+0.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.79
$161.79$161.79

+0.79%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3878
$2.3878$2.3878

+4.89%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1300
$1.1300$1.1300

+4.12%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03610
$0.03610$0.03610

+44.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00419
$0.00419$0.00419

-44.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011880
$0.000011880$0.000011880

+529.23%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000619
$0.0000000619$0.0000000619

+309.93%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2014
$0.2014$0.2014

+302.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4407
$1.4407$1.4407

+77.60%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01835
$0.01835$0.01835

+46.80%