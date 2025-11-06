Informacje o cenie Anzens USDA (USDA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Minimum 24h $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Maksimum 24h $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Historyczne maksimum $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najniższa cena $ 0.529751$ 0.529751 $ 0.529751 Zmiana ceny (1H) +0.55% Zmiana ceny (1D) +0.91% Zmiana ceny (7D) +1.80% Zmiana ceny (7D) +1.80%

Aktualna cena Anzens USDA (USDA) wynosi $1.04. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDA wahał się między $ 1.002 a $ 1.04, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDA w historii to $ 1.11, a najniższy to $ 0.529751.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDA zmieniły się o +0.55% w ciągu ostatniej godziny, o +0.91% w ciągu 24 godzin i o +1.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Anzens USDA (USDA)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.48M$ 10.48M $ 10.48M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.48M$ 10.48M $ 10.48M Podaż w obiegu 10.08M 10.08M 10.08M Całkowita podaż 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Anzens USDA wynosi $ 10.48M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDA w obiegu wynosi 10.08M, przy całkowitej podaży 10081677.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.48M.