Informacje o cenie Anvil (ANVL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00065887 $ 0.00065887 $ 0.00065887 Minimum 24h $ 0.00086083 $ 0.00086083 $ 0.00086083 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00065887$ 0.00065887 $ 0.00065887 Maksimum 24h $ 0.00086083$ 0.00086083 $ 0.00086083 Historyczne maksimum $ 0.00929021$ 0.00929021 $ 0.00929021 Najniższa cena $ 0.00002512$ 0.00002512 $ 0.00002512 Zmiana ceny (1H) -1.04% Zmiana ceny (1D) +17.50% Zmiana ceny (7D) -24.24% Zmiana ceny (7D) -24.24%

Aktualna cena Anvil (ANVL) wynosi $0.0007742. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANVL wahał się między $ 0.00065887 a $ 0.00086083, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANVL w historii to $ 0.00929021, a najniższy to $ 0.00002512.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANVL zmieniły się o -1.04% w ciągu ostatniej godziny, o +17.50% w ciągu 24 godzin i o -24.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Anvil (ANVL)

Kapitalizacja rynkowa $ 62.75M$ 62.75M $ 62.75M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 78.24M$ 78.24M $ 78.24M Podaż w obiegu 80.20B 80.20B 80.20B Całkowita podaż 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Anvil wynosi $ 62.75M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANVL w obiegu wynosi 80.20B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 78.24M.