Aktualna cena Anvil to 0.0007742 USD. Śledź aktualizacje cen ANVL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ANVL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ANVL

Informacje o cenie ANVL

Czym jest ANVL

Biała księga ANVL

Oficjalna strona internetowa ANVL

Tokenomika ANVL

Prognoza cen ANVL

Cena Anvil (ANVL)

Aktualna cena 1 ANVL do USD:

$0.0007742
+17.50%1D
+17.50%1D
Anvil (ANVL) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Anvil (ANVL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00065887
Minimum 24h
Minimum 24h
$ 0.00086083
Maksimum 24h
Maksimum 24h

$ 0.00065887
$ 0.00065887$ 0.00065887

$ 0.00086083
$ 0.00086083$ 0.00086083

$ 0.00929021
$ 0.00929021$ 0.00929021

$ 0.00002512
$ 0.00002512$ 0.00002512

-1.04%

+17.50%

-24.24%

-24.24%

Aktualna cena Anvil (ANVL) wynosi $0.0007742. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANVL wahał się między $ 0.00065887 a $ 0.00086083, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANVL w historii to $ 0.00929021, a najniższy to $ 0.00002512.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANVL zmieniły się o -1.04% w ciągu ostatniej godziny, o +17.50% w ciągu 24 godzin i o -24.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Anvil (ANVL)

$ 62.75M
$ 62.75M$ 62.75M

--
----

$ 78.24M
$ 78.24M$ 78.24M

80.20B
80.20B 80.20B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Anvil wynosi $ 62.75M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANVL w obiegu wynosi 80.20B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 78.24M.

Historia ceny Anvil (ANVL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Anvil do USD wyniosła $ +0.00011532.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Anvil do USD wyniosła $ +0.0050784659.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Anvil do USD wyniosła $ -0.0002052407.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Anvil do USD wyniosła $ -0.000687498286781096.

Co to jest Anvil (ANVL)

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.

Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications.

Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions.

Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision.

Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Anvil (w USD)

Jaka będzie wartość Anvil (ANVL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Anvil (ANVL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Anvil.

Sprawdź teraz prognozę ceny Anvil!

ANVL na lokalne waluty

Tokenomika Anvil (ANVL)

Zrozumienie tokenomiki Anvil (ANVL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ANVLjuż teraz!

Jaka jest dziś wartość Anvil (ANVL)?
Aktualna cena ANVL w USD wynosi 0.0007742USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ANVL do USD?
Aktualna cena ANVL w USD wynosi $ 0.0007742. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Anvil?
Kapitalizacja rynkowa dla ANVL wynosi $ 62.75M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ANVL w obiegu?
W obiegu ANVL znajduje się 80.20B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ANVL?
ANVL osiąga ATH w wysokości 0.00929021 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ANVL?
ANVL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00002512 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ANVL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ANVL wynosi -- USD.
Czy w tym roku ANVL pójdzie wyżej?
ANVL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ANVL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
