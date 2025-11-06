Informacje o cenie ANT COLONY (ANTS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0019544$ 0.0019544 $ 0.0019544 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.06% Zmiana ceny (1D) -1.04% Zmiana ceny (7D) -19.16% Zmiana ceny (7D) -19.16%

Aktualna cena ANT COLONY (ANTS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANTS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANTS w historii to $ 0.0019544, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANTS zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -1.04% w ciągu 24 godzin i o -19.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ANT COLONY (ANTS)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K Podaż w obiegu 999.10M 999.10M 999.10M Całkowita podaż 999,101,776.34436 999,101,776.34436 999,101,776.34436

Obecna kapitalizacja rynkowa ANT COLONY wynosi $ 11.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANTS w obiegu wynosi 999.10M, przy całkowitej podaży 999101776.34436. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.01K.