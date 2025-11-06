GiełdaDEX+
Aktualna cena ANT COLONY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ANTS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ANTS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ANT COLONY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ANTS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ANTS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ANTS

Informacje o cenie ANTS

Czym jest ANTS

Oficjalna strona internetowa ANTS

Tokenomika ANTS

Prognoza cen ANTS

Cena ANT COLONY (ANTS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ANTS do USD:

--
----
-1.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ANT COLONY (ANTS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:40:33 (UTC+8)

Informacje o cenie ANT COLONY (ANTS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019544
$ 0.0019544$ 0.0019544

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-1.04%

-19.16%

-19.16%

Aktualna cena ANT COLONY (ANTS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANTS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANTS w historii to $ 0.0019544, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANTS zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -1.04% w ciągu 24 godzin i o -19.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ANT COLONY (ANTS)

$ 11.01K
$ 11.01K$ 11.01K

--
----

$ 11.01K
$ 11.01K$ 11.01K

999.10M
999.10M 999.10M

999,101,776.34436
999,101,776.34436 999,101,776.34436

Obecna kapitalizacja rynkowa ANT COLONY wynosi $ 11.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANTS w obiegu wynosi 999.10M, przy całkowitej podaży 999101776.34436. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.01K.

Historia ceny ANT COLONY (ANTS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ANT COLONY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ANT COLONY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ANT COLONY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ANT COLONY do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.04%
30 Dni$ 0-40.86%
60 dni$ 0-44.53%
90 dni$ 0--

Co to jest ANT COLONY (ANTS)

A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ANT COLONY (ANTS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ANT COLONY (w USD)

Jaka będzie wartość ANT COLONY (ANTS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ANT COLONY (ANTS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ANT COLONY.

Sprawdź teraz prognozę ceny ANT COLONY!

ANTS na lokalne waluty

Tokenomika ANT COLONY (ANTS)

Zrozumienie tokenomiki ANT COLONY (ANTS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ANTSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ANT COLONY (ANTS)

Jaka jest dziś wartość ANT COLONY (ANTS)?
Aktualna cena ANTS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ANTS do USD?
Aktualna cena ANTS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ANT COLONY?
Kapitalizacja rynkowa dla ANTS wynosi $ 11.01K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ANTS w obiegu?
W obiegu ANTS znajduje się 999.10M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ANTS?
ANTS osiąga ATH w wysokości 0.0019544 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ANTS?
ANTS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ANTS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ANTS wynosi -- USD.
Czy w tym roku ANTS pójdzie wyżej?
ANTS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ANTS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:40:33 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ANT COLONY (ANTS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

