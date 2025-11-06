Informacje o cenie Andromeda (ANDR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00109188 $ 0.00109188 $ 0.00109188 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00109188$ 0.00109188 $ 0.00109188 Historyczne maksimum $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +8.86% Zmiana ceny (1D) +2.83% Zmiana ceny (7D) -3.40% Zmiana ceny (7D) -3.40%

Aktualna cena Andromeda (ANDR) wynosi $0.00106944. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANDR wahał się między $ 0 a $ 0.00109188, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANDR w historii to $ 1.85, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANDR zmieniły się o +8.86% w ciągu ostatniej godziny, o +2.83% w ciągu 24 godzin i o -3.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Andromeda (ANDR)

Kapitalizacja rynkowa $ 246.94K$ 246.94K $ 246.94K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Podaż w obiegu 230.90M 230.90M 230.90M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Andromeda wynosi $ 246.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANDR w obiegu wynosi 230.90M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.07M.