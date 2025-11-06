Informacje o cenie ANALOS (LOS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00332789$ 0.00332789 $ 0.00332789 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.51% Zmiana ceny (1D) +10.17% Zmiana ceny (7D) -37.27% Zmiana ceny (7D) -37.27%

Aktualna cena ANALOS (LOS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LOS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LOS w historii to $ 0.00332789, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LOS zmieniły się o -0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +10.17% w ciągu 24 godzin i o -37.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ANALOS (LOS)

Kapitalizacja rynkowa $ 602.10K$ 602.10K $ 602.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 602.10K$ 602.10K $ 602.10K Podaż w obiegu 996.24M 996.24M 996.24M Całkowita podaż 996,236,219.4192731 996,236,219.4192731 996,236,219.4192731

Obecna kapitalizacja rynkowa ANALOS wynosi $ 602.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LOS w obiegu wynosi 996.24M, przy całkowitej podaży 996236219.4192731. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 602.10K.