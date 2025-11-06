GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ANALOS to 0 USD. Śledź aktualizacje cen LOS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LOS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ANALOS to 0 USD. Śledź aktualizacje cen LOS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LOS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LOS

Informacje o cenie LOS

Czym jest LOS

Oficjalna strona internetowa LOS

Tokenomika LOS

Prognoza cen LOS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ANALOS

Cena ANALOS (LOS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LOS do USD:

$0.00060438
$0.00060438$0.00060438
+10.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ANALOS (LOS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:59:19 (UTC+8)

Informacje o cenie ANALOS (LOS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00332789
$ 0.00332789$ 0.00332789

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

+10.17%

-37.27%

-37.27%

Aktualna cena ANALOS (LOS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LOS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LOS w historii to $ 0.00332789, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LOS zmieniły się o -0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +10.17% w ciągu 24 godzin i o -37.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ANALOS (LOS)

$ 602.10K
$ 602.10K$ 602.10K

--
----

$ 602.10K
$ 602.10K$ 602.10K

996.24M
996.24M 996.24M

996,236,219.4192731
996,236,219.4192731 996,236,219.4192731

Obecna kapitalizacja rynkowa ANALOS wynosi $ 602.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LOS w obiegu wynosi 996.24M, przy całkowitej podaży 996236219.4192731. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 602.10K.

Historia ceny ANALOS (LOS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ANALOS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ANALOS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ANALOS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ANALOS do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+10.17%
30 Dni$ 0-47.76%
60 dni$ 0-29.01%
90 dni$ 0--

Co to jest ANALOS (LOS)

ANALOS First in the world to engineer a real Solana fork that ships with RPC, Wallet, Explorer, Bridge, DEX, and Launchpad, all natively integrated

Experience the first fully integrated Solana fork with native RPC, Wallet, Explorer, Bridge, DEX, and Launchpad. Engineered for unmatched performance and seamless user experience.

Why Choose ANALOS? Unlike other forks relying on third-party tools, ANALOS delivers a fully integrated ecosystem with native RPC, Wallet, Explorer, Bridge, DEX, and Launchpad. Our vertical stack ensures unmatched performance, reliability, and developer adoption.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ANALOS (LOS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ANALOS (w USD)

Jaka będzie wartość ANALOS (LOS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ANALOS (LOS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ANALOS.

Sprawdź teraz prognozę ceny ANALOS!

LOS na lokalne waluty

Tokenomika ANALOS (LOS)

Zrozumienie tokenomiki ANALOS (LOS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LOSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ANALOS (LOS)

Jaka jest dziś wartość ANALOS (LOS)?
Aktualna cena LOS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LOS do USD?
Aktualna cena LOS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ANALOS?
Kapitalizacja rynkowa dla LOS wynosi $ 602.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LOS w obiegu?
W obiegu LOS znajduje się 996.24M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LOS?
LOS osiąga ATH w wysokości 0.00332789 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LOS?
LOS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LOS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LOS wynosi -- USD.
Czy w tym roku LOS pójdzie wyżej?
LOS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LOS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:59:19 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ANALOS (LOS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,412.00
$103,412.00$103,412.00

-0.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,422.93
$3,422.93$3,422.93

+0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.77
$161.77$161.77

+0.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,412.00
$103,412.00$103,412.00

-0.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,422.93
$3,422.93$3,422.93

+0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.77
$161.77$161.77

+0.77%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3884
$2.3884$2.3884

+4.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1329
$1.1329$1.1329

+4.39%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03619
$0.03619$0.03619

+44.76%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00419
$0.00419$0.00419

-44.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011692
$0.000011692$0.000011692

+519.27%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000619
$0.0000000619$0.0000000619

+309.93%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2010
$0.2010$0.2010

+302.00%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4273
$1.4273$1.4273

+75.94%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01832
$0.01832$0.01832

+46.56%