Informacje o cenie Alpaca (ALPACA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00010375 $ 0.00010375 $ 0.00010375 Minimum 24h $ 0.00011013 $ 0.00011013 $ 0.00011013 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00010375$ 0.00010375 $ 0.00010375 Maksimum 24h $ 0.00011013$ 0.00011013 $ 0.00011013 Historyczne maksimum $ 0.00553708$ 0.00553708 $ 0.00553708 Najniższa cena $ 0.00003789$ 0.00003789 $ 0.00003789 Zmiana ceny (1H) -0.13% Zmiana ceny (1D) +0.69% Zmiana ceny (7D) -33.96% Zmiana ceny (7D) -33.96%

Aktualna cena Alpaca (ALPACA) wynosi $0.00010588. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALPACA wahał się między $ 0.00010375 a $ 0.00011013, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALPACA w historii to $ 0.00553708, a najniższy to $ 0.00003789.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ALPACA zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +0.69% w ciągu 24 godzin i o -33.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Alpaca (ALPACA)

Kapitalizacja rynkowa $ 102.48K$ 102.48K $ 102.48K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 102.48K$ 102.48K $ 102.48K Podaż w obiegu 962.10M 962.10M 962.10M Całkowita podaż 962,101,677.386699 962,101,677.386699 962,101,677.386699

Obecna kapitalizacja rynkowa Alpaca wynosi $ 102.48K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALPACA w obiegu wynosi 962.10M, przy całkowitej podaży 962101677.386699. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 102.48K.