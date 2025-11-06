GiełdaDEX+
Aktualna cena Alpaca to 0.00010588 USD. Śledź aktualizacje cen ALPACA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ALPACA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Alpaca to 0.00010588 USD. Śledź aktualizacje cen ALPACA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ALPACA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ALPACA

Informacje o cenie ALPACA

Czym jest ALPACA

Oficjalna strona internetowa ALPACA

Tokenomika ALPACA

Prognoza cen ALPACA

Cena Alpaca (ALPACA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ALPACA do USD:

$0.00010588
+0.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Alpaca (ALPACA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:39:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Alpaca (ALPACA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00010375
Minimum 24h
$ 0.00011013
Maksimum 24h

$ 0.00010375
$ 0.00011013
$ 0.00553708
$ 0.00003789
-0.13%

+0.69%

-33.96%

-33.96%

Aktualna cena Alpaca (ALPACA) wynosi $0.00010588. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALPACA wahał się między $ 0.00010375 a $ 0.00011013, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALPACA w historii to $ 0.00553708, a najniższy to $ 0.00003789.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ALPACA zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +0.69% w ciągu 24 godzin i o -33.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Alpaca (ALPACA)

$ 102.48K
--
$ 102.48K
962.10M
962,101,677.386699
Obecna kapitalizacja rynkowa Alpaca wynosi $ 102.48K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALPACA w obiegu wynosi 962.10M, przy całkowitej podaży 962101677.386699. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 102.48K.

Historia ceny Alpaca (ALPACA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Alpaca do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Alpaca do USD wyniosła $ -0.0000671723.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Alpaca do USD wyniosła $ -0.0000336432.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Alpaca do USD wyniosła $ +0.0000529697893157671.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.69%
30 Dni$ -0.0000671723-63.44%
60 dni$ -0.0000336432-31.77%
90 dni$ +0.0000529697893157671+100.11%

Co to jest Alpaca (ALPACA)

Alpaca is The Bitcoin Mascot

The symbol of resistance

Early on in Bitcoin's lifespan, people needed to recognize that it would be viable as a long-lasting and legitimate currency, and the alpaca socks proved that it could be by being one of the first purchasable items. As a result, the alpaca became a sign of acceptance by the community that Bitcoin could be used for acquiring everyday items, proving its capabilities as a leading form of currency for the future. To many people who still praise the unofficial mascot, this is what the symbol of the alpaca means behind all the goofy faces and smiles.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Alpaca (ALPACA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Alpaca (w USD)

Jaka będzie wartość Alpaca (ALPACA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Alpaca (ALPACA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Alpaca.

Sprawdź teraz prognozę ceny Alpaca!

ALPACA na lokalne waluty

Tokenomika Alpaca (ALPACA)

Zrozumienie tokenomiki Alpaca (ALPACA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ALPACAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Alpaca (ALPACA)

Jaka jest dziś wartość Alpaca (ALPACA)?
Aktualna cena ALPACA w USD wynosi 0.00010588USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ALPACA do USD?
Aktualna cena ALPACA w USD wynosi $ 0.00010588. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Alpaca?
Kapitalizacja rynkowa dla ALPACA wynosi $ 102.48K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ALPACA w obiegu?
W obiegu ALPACA znajduje się 962.10M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ALPACA?
ALPACA osiąga ATH w wysokości 0.00553708 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ALPACA?
ALPACA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003789 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ALPACA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ALPACA wynosi -- USD.
Czy w tym roku ALPACA pójdzie wyżej?
ALPACA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ALPACA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:39:53 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Alpaca (ALPACA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

