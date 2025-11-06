Informacje o cenie ALLINDOGE (ALLINDOGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00375796 $ 0.00375796 $ 0.00375796 Minimum 24h $ 0.00435861 $ 0.00435861 $ 0.00435861 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00375796$ 0.00375796 $ 0.00375796 Maksimum 24h $ 0.00435861$ 0.00435861 $ 0.00435861 Historyczne maksimum $ 0.01291751$ 0.01291751 $ 0.01291751 Najniższa cena $ 0.00331037$ 0.00331037 $ 0.00331037 Zmiana ceny (1H) -1.80% Zmiana ceny (1D) -2.62% Zmiana ceny (7D) -19.25% Zmiana ceny (7D) -19.25%

Aktualna cena ALLINDOGE (ALLINDOGE) wynosi $0.00405268. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALLINDOGE wahał się między $ 0.00375796 a $ 0.00435861, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALLINDOGE w historii to $ 0.01291751, a najniższy to $ 0.00331037.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ALLINDOGE zmieniły się o -1.80% w ciągu ostatniej godziny, o -2.62% w ciągu 24 godzin i o -19.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Podaż w obiegu 994.27M 994.27M 994.27M Całkowita podaż 994,268,334.347531 994,268,334.347531 994,268,334.347531

Obecna kapitalizacja rynkowa ALLINDOGE wynosi $ 4.27M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALLINDOGE w obiegu wynosi 994.27M, przy całkowitej podaży 994268334.347531. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.27M.