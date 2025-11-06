Cena ALLINDOGE (ALLINDOGE)
-1.80%
-2.62%
-19.25%
-19.25%
Aktualna cena ALLINDOGE (ALLINDOGE) wynosi $0.00405268. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALLINDOGE wahał się między $ 0.00375796 a $ 0.00435861, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALLINDOGE w historii to $ 0.01291751, a najniższy to $ 0.00331037.
Pod względem krótkoterminowych wyniki ALLINDOGE zmieniły się o -1.80% w ciągu ostatniej godziny, o -2.62% w ciągu 24 godzin i o -19.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa ALLINDOGE wynosi $ 4.27M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALLINDOGE w obiegu wynosi 994.27M, przy całkowitej podaży 994268334.347531. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.27M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ALLINDOGE do USD wyniosła $ -0.000109296383514819.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ALLINDOGE do USD wyniosła $ -0.0016434136.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ALLINDOGE do USD wyniosła $ -0.0017584610.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ALLINDOGE do USD wyniosła $ -0.007341823307044637.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.000109296383514819
|-2.62%
|30 Dni
|$ -0.0016434136
|-40.55%
|60 dni
|$ -0.0017584610
|-43.39%
|90 dni
|$ -0.007341823307044637
|-64.43%
ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.
MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!
Jaka będzie wartość ALLINDOGE (ALLINDOGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ALLINDOGE (ALLINDOGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ALLINDOGE.
Sprawdź teraz prognozę ceny ALLINDOGE!
Zrozumienie tokenomiki ALLINDOGE (ALLINDOGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ALLINDOGEjuż teraz!
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut