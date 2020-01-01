Poznaj tokenomikę Alchemix USD (ALUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Alchemix USD (ALUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Alchemix USD (ALUSD) Odkryj kluczowe informacje o Alchemix USD (ALUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Alchemix USD (ALUSD) alUSD is a yield-backed synthetic stablecoin powered by the Alchemix protocol alUSD is a yield-backed synthetic stablecoin powered by the Alchemix protocol Oficjalna strona internetowa: https://alchemix.fi/ Tokenomika i analiza cenowa Alchemix USD (ALUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alchemix USD (ALUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.35M $ 14.35M $ 14.35M Całkowita podaż: $ 14.49M $ 14.49M $ 14.49M Podaż w obiegu: $ 14.49M $ 14.49M $ 14.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.35M $ 14.35M $ 14.35M Historyczne maksimum: $ 2.13 $ 2.13 $ 2.13 Historyczne minimum: $ 0.060239 $ 0.060239 $ 0.060239 Aktualna cena: $ 0.990786 $ 0.990786 $ 0.990786 Dowiedz się więcej o cenie Alchemix USD (ALUSD) Tokenomika Alchemix USD (ALUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Alchemix USD (ALUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena ALUSDna żywo! Prognoza ceny ALUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALUSD? Nasza strona z prognozami cen ALUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALUSD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.