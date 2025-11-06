Informacje o cenie aixrp (AIXRP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00198245$ 0.00198245 $ 0.00198245 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) -3.03% Zmiana ceny (7D) -28.11% Zmiana ceny (7D) -28.11%

Aktualna cena aixrp (AIXRP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIXRP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIXRP w historii to $ 0.00198245, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIXRP zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -3.03% w ciągu 24 godzin i o -28.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aixrp (AIXRP)

Kapitalizacja rynkowa $ 47.00K$ 47.00K $ 47.00K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 159.98K$ 159.98K $ 159.98K Podaż w obiegu 293.80M 293.80M 293.80M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa aixrp wynosi $ 47.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIXRP w obiegu wynosi 293.80M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 159.98K.