Aktualna cena aixrp to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AIXRP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIXRP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AIXRP

Informacje o cenie AIXRP

Czym jest AIXRP

Biała księga AIXRP

Oficjalna strona internetowa AIXRP

Tokenomika AIXRP

Prognoza cen AIXRP

Logo aixrp

Cena aixrp (AIXRP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AIXRP do USD:

$0.00015998
-3.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
aixrp (AIXRP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:38:28 (UTC+8)

Informacje o cenie aixrp (AIXRP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00198245
$ 0
+0.00%

-3.03%

-28.11%

-28.11%

Aktualna cena aixrp (AIXRP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIXRP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIXRP w historii to $ 0.00198245, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIXRP zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -3.03% w ciągu 24 godzin i o -28.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aixrp (AIXRP)

$ 47.00K
--
$ 159.98K
293.80M
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa aixrp wynosi $ 47.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIXRP w obiegu wynosi 293.80M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 159.98K.

Historia ceny aixrp (AIXRP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny aixrp do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny aixrp do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny aixrp do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny aixrp do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.03%
30 Dni$ 0-10.71%
60 dni$ 0-67.43%
90 dni$ 0--

Co to jest aixrp (AIXRP)

A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem.

AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers.

The XRPL’s combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny aixrp (w USD)

Jaka będzie wartość aixrp (AIXRP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w aixrp (AIXRP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla aixrp.

Sprawdź teraz prognozę ceny aixrp!

AIXRP na lokalne waluty

Tokenomika aixrp (AIXRP)

Zrozumienie tokenomiki aixrp (AIXRP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AIXRPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące aixrp (AIXRP)

Jaka jest dziś wartość aixrp (AIXRP)?
Aktualna cena AIXRP w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AIXRP do USD?
Aktualna cena AIXRP w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa aixrp?
Kapitalizacja rynkowa dla AIXRP wynosi $ 47.00K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AIXRP w obiegu?
W obiegu AIXRP znajduje się 293.80M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AIXRP?
AIXRP osiąga ATH w wysokości 0.00198245 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AIXRP?
AIXRP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AIXRP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AIXRP wynosi -- USD.
Czy w tym roku AIXRP pójdzie wyżej?
AIXRP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AIXRP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

