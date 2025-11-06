Informacje o cenie Aircoin (AIRCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00257008$ 0.00257008 $ 0.00257008 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.41% Zmiana ceny (1D) +7.36% Zmiana ceny (7D) -33.94% Zmiana ceny (7D) -33.94%

Aktualna cena Aircoin (AIRCOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIRCOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIRCOIN w historii to $ 0.00257008, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIRCOIN zmieniły się o +2.41% w ciągu ostatniej godziny, o +7.36% w ciągu 24 godzin i o -33.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aircoin (AIRCOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 843.68K$ 843.68K $ 843.68K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 843.68K$ 843.68K $ 843.68K Podaż w obiegu 998.50M 998.50M 998.50M Całkowita podaż 998,499,935.55721 998,499,935.55721 998,499,935.55721

Obecna kapitalizacja rynkowa Aircoin wynosi $ 843.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIRCOIN w obiegu wynosi 998.50M, przy całkowitej podaży 998499935.55721. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 843.68K.