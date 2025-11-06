GiełdaDEX+
Aktualna cena Ainara to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AINARA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AINARA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Ainara to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AINARA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AINARA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AINARA

Informacje o cenie AINARA

Czym jest AINARA

Oficjalna strona internetowa AINARA

Tokenomika AINARA

Prognoza cen AINARA

Cena Ainara (AINARA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AINARA do USD:

--
----
+1.10%1D
mexc
Ainara (AINARA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:38:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Ainara (AINARA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

+1.14%

-21.97%

-21.97%

Aktualna cena Ainara (AINARA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AINARA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AINARA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AINARA zmieniły się o +0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +1.14% w ciągu 24 godzin i o -21.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ainara (AINARA)

$ 88.23K
$ 88.23K$ 88.23K

--
----

$ 88.23K
$ 88.23K$ 88.23K

999.87M
999.87M 999.87M

999,868,338.817342
999,868,338.817342 999,868,338.817342

Obecna kapitalizacja rynkowa Ainara wynosi $ 88.23K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AINARA w obiegu wynosi 999.87M, przy całkowitej podaży 999868338.817342. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 88.23K.

Historia ceny Ainara (AINARA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ainara do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ainara do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ainara do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ainara do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.14%
30 Dni$ 0-49.70%
60 dni$ 0-65.80%
90 dni$ 0--

Co to jest Ainara (AINARA)

Ainara is a decentralized protocol for creating, distributing, and running AI‑Driven Applications (AID Apps) with true user ownership and data privacy. It replaces centralized AI platforms with an open, trust‑minimized architecture built on Solana, IPFS/Arweave, and Lit Protocol.

Creators can publish encrypted AI applications that users purchase and run locally in a secure sandbox, ensuring sovereignty over identity, data, and software. The $AINARA token powers transactions, creator bonds, governance, and a buyback‑and‑burn mechanism, creating a sustainable, deflationary ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Ainara (AINARA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Ainara (w USD)

Jaka będzie wartość Ainara (AINARA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ainara (AINARA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ainara.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ainara!

AINARA na lokalne waluty

Tokenomika Ainara (AINARA)

Zrozumienie tokenomiki Ainara (AINARA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AINARAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Ainara (AINARA)

Jaka jest dziś wartość Ainara (AINARA)?
Aktualna cena AINARA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AINARA do USD?
Aktualna cena AINARA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ainara?
Kapitalizacja rynkowa dla AINARA wynosi $ 88.23K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AINARA w obiegu?
W obiegu AINARA znajduje się 999.87M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AINARA?
AINARA osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AINARA?
AINARA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AINARA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AINARA wynosi -- USD.
Czy w tym roku AINARA pójdzie wyżej?
AINARA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AINARA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:38:03 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

