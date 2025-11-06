GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena AIGOV to 0 USD. Śledź aktualizacje cen OLIVIA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OLIVIA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena AIGOV to 0 USD. Śledź aktualizacje cen OLIVIA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OLIVIA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o OLIVIA

Informacje o cenie OLIVIA

Czym jest OLIVIA

Oficjalna strona internetowa OLIVIA

Tokenomika OLIVIA

Prognoza cen OLIVIA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo AIGOV

Cena AIGOV (OLIVIA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 OLIVIA do USD:

--
----
+3.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
AIGOV (OLIVIA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:37:49 (UTC+8)

Informacje o cenie AIGOV (OLIVIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01787206
$ 0.01787206$ 0.01787206

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

+3.97%

-36.78%

-36.78%

Aktualna cena AIGOV (OLIVIA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OLIVIA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OLIVIA w historii to $ 0.01787206, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OLIVIA zmieniły się o -0.45% w ciągu ostatniej godziny, o +3.97% w ciągu 24 godzin i o -36.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AIGOV (OLIVIA)

$ 37.77K
$ 37.77K$ 37.77K

--
----

$ 37.77K
$ 37.77K$ 37.77K

929.11M
929.11M 929.11M

929,107,621.0800707
929,107,621.0800707 929,107,621.0800707

Obecna kapitalizacja rynkowa AIGOV wynosi $ 37.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OLIVIA w obiegu wynosi 929.11M, przy całkowitej podaży 929107621.0800707. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.77K.

Historia ceny AIGOV (OLIVIA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AIGOV do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AIGOV do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AIGOV do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AIGOV do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.97%
30 Dni$ 0-45.42%
60 dni$ 0-63.28%
90 dni$ 0--

Co to jest AIGOV (OLIVIA)

Olivia is the AI governance token of the AIGOV platform for politics and media. You are the government now.

Smarter Governance. Faster Decisions. Zero Corruption.

Traditional governments are slow, inefficient, and unresponsive to the needs of citizens. AI GOV is built to change that.

AI Policy Synthesis AI agents process validated contributions and formulates policy proposals based on real-time data. These policies are tested against economic, social, and technological models for feasibility.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla AIGOV (OLIVIA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny AIGOV (w USD)

Jaka będzie wartość AIGOV (OLIVIA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AIGOV (OLIVIA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AIGOV.

Sprawdź teraz prognozę ceny AIGOV!

OLIVIA na lokalne waluty

Tokenomika AIGOV (OLIVIA)

Zrozumienie tokenomiki AIGOV (OLIVIA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OLIVIAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AIGOV (OLIVIA)

Jaka jest dziś wartość AIGOV (OLIVIA)?
Aktualna cena OLIVIA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OLIVIA do USD?
Aktualna cena OLIVIA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AIGOV?
Kapitalizacja rynkowa dla OLIVIA wynosi $ 37.77K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OLIVIA w obiegu?
W obiegu OLIVIA znajduje się 929.11M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OLIVIA?
OLIVIA osiąga ATH w wysokości 0.01787206 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OLIVIA?
OLIVIA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OLIVIA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OLIVIA wynosi -- USD.
Czy w tym roku OLIVIA pójdzie wyżej?
OLIVIA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OLIVIA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:37:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe AIGOV (OLIVIA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,377.26
$103,377.26$103,377.26

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.48
$3,388.48$3,388.48

-0.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.38
$159.38$159.38

-0.71%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,377.26
$103,377.26$103,377.26

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.48
$3,388.48$3,388.48

-0.29%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3233
$2.3233$2.3233

+2.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.38
$159.38$159.38

-0.71%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0916
$1.0916$1.0916

+0.58%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03419
$0.03419$0.03419

+36.76%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2166
$0.2166$0.2166

+333.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006377
$0.000006377$0.000006377

+237.76%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000311
$0.0000000311$0.0000000311

+105.96%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25214
$0.25214$0.25214

+98.89%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4741
$1.4741$1.4741

+81.71%