Informacje o cenie AIGOV (OLIVIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01787206$ 0.01787206 $ 0.01787206 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.45% Zmiana ceny (1D) +3.97% Zmiana ceny (7D) -36.78% Zmiana ceny (7D) -36.78%

Aktualna cena AIGOV (OLIVIA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OLIVIA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OLIVIA w historii to $ 0.01787206, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OLIVIA zmieniły się o -0.45% w ciągu ostatniej godziny, o +3.97% w ciągu 24 godzin i o -36.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AIGOV (OLIVIA)

Kapitalizacja rynkowa $ 37.77K$ 37.77K $ 37.77K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 37.77K$ 37.77K $ 37.77K Podaż w obiegu 929.11M 929.11M 929.11M Całkowita podaż 929,107,621.0800707 929,107,621.0800707 929,107,621.0800707

Obecna kapitalizacja rynkowa AIGOV wynosi $ 37.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OLIVIA w obiegu wynosi 929.11M, przy całkowitej podaży 929107621.0800707. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.77K.