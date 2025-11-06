Informacje o cenie aibrk (AIBRK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00420528$ 0.00420528 $ 0.00420528 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.63% Zmiana ceny (1D) +10.76% Zmiana ceny (7D) -52.64% Zmiana ceny (7D) -52.64%

Aktualna cena aibrk (AIBRK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIBRK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIBRK w historii to $ 0.00420528, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIBRK zmieniły się o -0.63% w ciągu ostatniej godziny, o +10.76% w ciągu 24 godzin i o -52.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aibrk (AIBRK)

Kapitalizacja rynkowa $ 326.48K$ 326.48K $ 326.48K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 326.48K$ 326.48K $ 326.48K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa aibrk wynosi $ 326.48K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIBRK w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 326.48K.