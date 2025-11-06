Informacje o cenie aiAPIS (APIS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01165608$ 0.01165608 $ 0.01165608 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena aiAPIS (APIS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APIS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APIS w historii to $ 0.01165608, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APIS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aiAPIS (APIS)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Podaż w obiegu 91.43M 91.43M 91.43M Całkowita podaż 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

Obecna kapitalizacja rynkowa aiAPIS wynosi $ 9.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APIS w obiegu wynosi 91.43M, przy całkowitej podaży 98623382.30848566. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.17K.