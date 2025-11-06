GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena aiAPIS to 0 USD. Śledź aktualizacje cen APIS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe APIS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena aiAPIS to 0 USD. Śledź aktualizacje cen APIS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe APIS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o APIS

Informacje o cenie APIS

Czym jest APIS

Oficjalna strona internetowa APIS

Tokenomika APIS

Prognoza cen APIS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo aiAPIS

Cena aiAPIS (APIS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 APIS do USD:

$0.00010312
$0.00010312$0.00010312
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
aiAPIS (APIS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:37:39 (UTC+8)

Informacje o cenie aiAPIS (APIS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01165608
$ 0.01165608$ 0.01165608

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena aiAPIS (APIS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APIS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APIS w historii to $ 0.01165608, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APIS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aiAPIS (APIS)

$ 9.43K
$ 9.43K$ 9.43K

--
----

$ 10.17K
$ 10.17K$ 10.17K

91.43M
91.43M 91.43M

98,623,382.30848566
98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

Obecna kapitalizacja rynkowa aiAPIS wynosi $ 9.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APIS w obiegu wynosi 91.43M, przy całkowitej podaży 98623382.30848566. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.17K.

Historia ceny aiAPIS (APIS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny aiAPIS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny aiAPIS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny aiAPIS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny aiAPIS do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-15.11%
60 dni$ 0-18.57%
90 dni$ 0--

Co to jest aiAPIS (APIS)

aiAPIS is an innovative protocol that leverages cutting-edge technologies in machine learning, artificial intelligence, and advanced financial analysis to create a powerful, autonomous trading bot capable of operating 24/7 with minimal human intervention. The AI-driven protocol, built using a combination of Rust, Python, TypeScript, and Deno, integrates seamlessly with the ByBIT exchange to execute trades on futures contracts with precision and efficiency. In addition, it provides users with comprehensive, real-time trading reports and actionable insights directly via a Telegram bot, ensuring transparency and keeping holders constantly informed about trading performance. The ultimate goal of aiAPIS is to democratize algorithmic trading by sharing profits with token holders and building a sustainable, community-driven revenue model.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla aiAPIS (APIS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny aiAPIS (w USD)

Jaka będzie wartość aiAPIS (APIS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w aiAPIS (APIS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla aiAPIS.

Sprawdź teraz prognozę ceny aiAPIS!

APIS na lokalne waluty

Tokenomika aiAPIS (APIS)

Zrozumienie tokenomiki aiAPIS (APIS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena APISjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące aiAPIS (APIS)

Jaka jest dziś wartość aiAPIS (APIS)?
Aktualna cena APIS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena APIS do USD?
Aktualna cena APIS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa aiAPIS?
Kapitalizacja rynkowa dla APIS wynosi $ 9.43K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż APIS w obiegu?
W obiegu APIS znajduje się 91.43M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) APIS?
APIS osiąga ATH w wysokości 0.01165608 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla APIS?
APIS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu APIS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla APIS wynosi -- USD.
Czy w tym roku APIS pójdzie wyżej?
APIS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny APIS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:37:39 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe aiAPIS (APIS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,377.26
$103,377.26$103,377.26

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.54
$3,389.54$3,389.54

-0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.41
$159.41$159.41

-0.69%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,377.26
$103,377.26$103,377.26

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.54
$3,389.54$3,389.54

-0.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3246
$2.3246$2.3246

+2.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.41
$159.41$159.41

-0.69%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0917
$1.0917$1.0917

+0.59%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03419
$0.03419$0.03419

+36.76%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2166
$0.2166$0.2166

+333.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006377
$0.000006377$0.000006377

+237.76%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000305
$0.0000000305$0.0000000305

+101.98%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25214
$0.25214$0.25214

+98.89%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4721
$1.4721$1.4721

+81.47%