Informacje o cenie Agent Hustle (HUSTLE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0037203 $ 0.0037203 $ 0.0037203 Minimum 24h $ 0.0042247 $ 0.0042247 $ 0.0042247 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0037203$ 0.0037203 $ 0.0037203 Maksimum 24h $ 0.0042247$ 0.0042247 $ 0.0042247 Historyczne maksimum $ 0.03724532$ 0.03724532 $ 0.03724532 Najniższa cena $ 0.00155538$ 0.00155538 $ 0.00155538 Zmiana ceny (1H) +0.29% Zmiana ceny (1D) +1.27% Zmiana ceny (7D) -6.76% Zmiana ceny (7D) -6.76%

Aktualna cena Agent Hustle (HUSTLE) wynosi $0.00406893. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HUSTLE wahał się między $ 0.0037203 a $ 0.0042247, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HUSTLE w historii to $ 0.03724532, a najniższy to $ 0.00155538.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HUSTLE zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +1.27% w ciągu 24 godzin i o -6.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Agent Hustle (HUSTLE)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092

Obecna kapitalizacja rynkowa Agent Hustle wynosi $ 4.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HUSTLE w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999995251.2553092. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.07M.