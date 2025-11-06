Informacje o cenie AGENT BAPO (BAPO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00162005$ 0.00162005 $ 0.00162005 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) +3.98% Zmiana ceny (7D) -27.15% Zmiana ceny (7D) -27.15%

Aktualna cena AGENT BAPO (BAPO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAPO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAPO w historii to $ 0.00162005, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAPO zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +3.98% w ciągu 24 godzin i o -27.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AGENT BAPO (BAPO)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa AGENT BAPO wynosi $ 8.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAPO w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.45K.