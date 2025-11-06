GiełdaDEX+
Aktualna cena AGENT BAPO to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BAPO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BAPO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena AGENT BAPO to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BAPO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BAPO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BAPO

Informacje o cenie BAPO

Czym jest BAPO

Oficjalna strona internetowa BAPO

Tokenomika BAPO

Prognoza cen BAPO

Cena AGENT BAPO (BAPO)

Aktualna cena 1 BAPO do USD:

+3.90%1D
AGENT BAPO (BAPO) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie AGENT BAPO (BAPO) (USD)

Aktualna cena AGENT BAPO (BAPO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAPO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAPO w historii to $ 0.00162005, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAPO zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +3.98% w ciągu 24 godzin i o -27.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AGENT BAPO (BAPO)

Obecna kapitalizacja rynkowa AGENT BAPO wynosi $ 8.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAPO w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.45K.

Historia ceny AGENT BAPO (BAPO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AGENT BAPO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AGENT BAPO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AGENT BAPO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AGENT BAPO do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.98%
30 Dni$ 0-49.58%
60 dni$ 0-73.11%
90 dni$ 0--

Co to jest AGENT BAPO (BAPO)

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

Zasoby dla AGENT BAPO (BAPO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny AGENT BAPO (w USD)

Jaka będzie wartość AGENT BAPO (BAPO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AGENT BAPO (BAPO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AGENT BAPO.

Sprawdź teraz prognozę ceny AGENT BAPO!

BAPO na lokalne waluty

Tokenomika AGENT BAPO (BAPO)

Zrozumienie tokenomiki AGENT BAPO (BAPO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BAPOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AGENT BAPO (BAPO)

Jaka jest dziś wartość AGENT BAPO (BAPO)?
Aktualna cena BAPO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BAPO do USD?
Aktualna cena BAPO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AGENT BAPO?
Kapitalizacja rynkowa dla BAPO wynosi $ 8.45K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BAPO w obiegu?
W obiegu BAPO znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BAPO?
BAPO osiąga ATH w wysokości 0.00162005 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BAPO?
BAPO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BAPO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BAPO wynosi -- USD.
Czy w tym roku BAPO pójdzie wyżej?
BAPO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BAPO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

