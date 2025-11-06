Informacje o cenie Affyn (FYN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00105524 $ 0.00105524 $ 0.00105524 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00105524$ 0.00105524 $ 0.00105524 Historyczne maksimum $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.32% Zmiana ceny (1D) -4.54% Zmiana ceny (7D) -11.92% Zmiana ceny (7D) -11.92%

Aktualna cena Affyn (FYN) wynosi $0.00100423. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FYN wahał się między $ 0 a $ 0.00105524, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FYN w historii to $ 1.84, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FYN zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o -4.54% w ciągu 24 godzin i o -11.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Affyn (FYN)

Kapitalizacja rynkowa $ 385.56K$ 385.56K $ 385.56K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu 383.92M 383.92M 383.92M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Affyn wynosi $ 385.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FYN w obiegu wynosi 383.92M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.00M.