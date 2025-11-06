Informacje o cenie ACORE AI Token (ACORE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00387015$ 0.00387015 $ 0.00387015 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.27% Zmiana ceny (1D) +6.73% Zmiana ceny (7D) -19.76% Zmiana ceny (7D) -19.76%

Aktualna cena ACORE AI Token (ACORE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ACORE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ACORE w historii to $ 0.00387015, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ACORE zmieniły się o -0.27% w ciągu ostatniej godziny, o +6.73% w ciągu 24 godzin i o -19.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ACORE AI Token (ACORE)

Kapitalizacja rynkowa $ 41.27K$ 41.27K $ 41.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 41.27K$ 41.27K $ 41.27K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ACORE AI Token wynosi $ 41.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ACORE w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 41.27K.