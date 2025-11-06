Informacje o cenie ABSGLORP (GLORP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00004088 $ 0.00004088 $ 0.00004088 Minimum 24h $ 0.00004356 $ 0.00004356 $ 0.00004356 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00004088$ 0.00004088 $ 0.00004088 Maksimum 24h $ 0.00004356$ 0.00004356 $ 0.00004356 Historyczne maksimum $ 0.0001598$ 0.0001598 $ 0.0001598 Najniższa cena $ 0.00003869$ 0.00003869 $ 0.00003869 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.69% Zmiana ceny (7D) -9.06% Zmiana ceny (7D) -9.06%

Aktualna cena ABSGLORP (GLORP) wynosi $0.00004255. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GLORP wahał się między $ 0.00004088 a $ 0.00004356, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GLORP w historii to $ 0.0001598, a najniższy to $ 0.00003869.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GLORP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.69% w ciągu 24 godzin i o -9.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ABSGLORP (GLORP)

Kapitalizacja rynkowa $ 42.27K$ 42.27K $ 42.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 42.27K$ 42.27K $ 42.27K Podaż w obiegu 993.32M 993.32M 993.32M Całkowita podaż 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245

Obecna kapitalizacja rynkowa ABSGLORP wynosi $ 42.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GLORP w obiegu wynosi 993.32M, przy całkowitej podaży 993319009.7638245. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 42.27K.