Aktualna cena ABSGLORP to 0.00004255 USD. Śledź aktualizacje cen GLORP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GLORP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ABSGLORP to 0.00004255 USD. Śledź aktualizacje cen GLORP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GLORP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GLORP

Informacje o cenie GLORP

Czym jest GLORP

Oficjalna strona internetowa GLORP

Tokenomika GLORP

Prognoza cen GLORP

Logo ABSGLORP

Cena ABSGLORP (GLORP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GLORP do USD:

+2.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
ABSGLORP (GLORP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:35:12 (UTC+8)

Informacje o cenie ABSGLORP (GLORP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+2.69%

-9.06%

-9.06%

Aktualna cena ABSGLORP (GLORP) wynosi $0.00004255. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GLORP wahał się między $ 0.00004088 a $ 0.00004356, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GLORP w historii to $ 0.0001598, a najniższy to $ 0.00003869.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GLORP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.69% w ciągu 24 godzin i o -9.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ABSGLORP (GLORP)

Obecna kapitalizacja rynkowa ABSGLORP wynosi $ 42.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GLORP w obiegu wynosi 993.32M, przy całkowitej podaży 993319009.7638245. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 42.27K.

Historia ceny ABSGLORP (GLORP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ABSGLORP do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ABSGLORP do USD wyniosła $ -0.0000155467.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ABSGLORP do USD wyniosła $ -0.0000207247.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ABSGLORP do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.69%
30 Dni$ -0.0000155467-36.53%
60 dni$ -0.0000207247-48.70%
90 dni$ 0--

Co to jest ABSGLORP (GLORP)

the largest Telegram lounge on Abstract, the token was created as the in-house currency to fuel growth and innovation across the entire ecosystem. Glorp powers the tools that keep Abstract moving forward—our Buybot tracks every buy in real time, the Token Scanner keeps the chain safe, the Tip Tool makes community engagement seamless, the Microtransaction Bot and Volume Bot drive unmatched visibility and trading power, and the Airdrop Tool allows tokens to reward their holders with ease. Every tool is built by the community, for the community, with Glorp at the center of it all

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ABSGLORP (GLORP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ABSGLORP (w USD)

Jaka będzie wartość ABSGLORP (GLORP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ABSGLORP (GLORP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ABSGLORP.

Sprawdź teraz prognozę ceny ABSGLORP!

GLORP na lokalne waluty

Tokenomika ABSGLORP (GLORP)

Zrozumienie tokenomiki ABSGLORP (GLORP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GLORPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ABSGLORP (GLORP)

Jaka jest dziś wartość ABSGLORP (GLORP)?
Aktualna cena GLORP w USD wynosi 0.00004255USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GLORP do USD?
Aktualna cena GLORP w USD wynosi $ 0.00004255. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ABSGLORP?
Kapitalizacja rynkowa dla GLORP wynosi $ 42.27K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GLORP w obiegu?
W obiegu GLORP znajduje się 993.32M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GLORP?
GLORP osiąga ATH w wysokości 0.0001598 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GLORP?
GLORP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003869 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GLORP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GLORP wynosi -- USD.
Czy w tym roku GLORP pójdzie wyżej?
GLORP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GLORP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe ABSGLORP (GLORP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

