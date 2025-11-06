GiełdaDEX+
Aktualna cena ABSCHAD to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CHAD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CHAD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CHAD

Informacje o cenie CHAD

Czym jest CHAD

Oficjalna strona internetowa CHAD

Tokenomika CHAD

Prognoza cen CHAD

Logo ABSCHAD

Cena ABSCHAD (CHAD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CHAD do USD:

--
----
-3.40%1D
mexc
USD
ABSCHAD (CHAD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:35:05 (UTC+8)

Informacje o cenie ABSCHAD (CHAD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-3.40%

-28.99%

-28.99%

Aktualna cena ABSCHAD (CHAD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CHAD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CHAD w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CHAD zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o -3.40% w ciągu 24 godzin i o -28.99% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ABSCHAD (CHAD)

$ 18.66K
$ 18.66K$ 18.66K

--
----

$ 18.66K
$ 18.66K$ 18.66K

992.05M
992.05M 992.05M

992,051,477.3167694
992,051,477.3167694 992,051,477.3167694

Obecna kapitalizacja rynkowa ABSCHAD wynosi $ 18.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CHAD w obiegu wynosi 992.05M, przy całkowitej podaży 992051477.3167694. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.66K.

Historia ceny ABSCHAD (CHAD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ABSCHAD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ABSCHAD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ABSCHAD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ABSCHAD do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.40%
30 Dni$ 0-72.92%
60 dni$ 0-90.89%
90 dni$ 0--

Co to jest ABSCHAD (CHAD)

The Official OG Mascot of AbstractChain, used in the early days of Abstract crew. Back when Abstract was just getting started, ABSCHAD was the face.
Website banner, Discord stickers, everywhere.
He was the chain’s identity and the official mascot.

We are a team of crypto enthusiasts that wants to contribute on the adoption of Abstract chain, by bringing back the culture of it, by representing the OG memeable sector of it.

Zasoby dla ABSCHAD (CHAD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ABSCHAD (w USD)

Jaka będzie wartość ABSCHAD (CHAD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ABSCHAD (CHAD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ABSCHAD.

Sprawdź teraz prognozę ceny ABSCHAD!

CHAD na lokalne waluty

Tokenomika ABSCHAD (CHAD)

Zrozumienie tokenomiki ABSCHAD (CHAD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CHADjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ABSCHAD (CHAD)

Jaka jest dziś wartość ABSCHAD (CHAD)?
Aktualna cena CHAD w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CHAD do USD?
Aktualna cena CHAD w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ABSCHAD?
Kapitalizacja rynkowa dla CHAD wynosi $ 18.66K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CHAD w obiegu?
W obiegu CHAD znajduje się 992.05M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CHAD?
CHAD osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CHAD?
CHAD zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CHAD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CHAD wynosi -- USD.
Czy w tym roku CHAD pójdzie wyżej?
CHAD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CHAD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:35:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ABSCHAD (CHAD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

