Informacje o cenie ABSCHAD (CHAD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.48% Zmiana ceny (1D) -3.40% Zmiana ceny (7D) -28.99% Zmiana ceny (7D) -28.99%

Aktualna cena ABSCHAD (CHAD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CHAD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CHAD w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CHAD zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o -3.40% w ciągu 24 godzin i o -28.99% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ABSCHAD (CHAD)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.66K$ 18.66K $ 18.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 18.66K$ 18.66K $ 18.66K Podaż w obiegu 992.05M 992.05M 992.05M Całkowita podaż 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694

Obecna kapitalizacja rynkowa ABSCHAD wynosi $ 18.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CHAD w obiegu wynosi 992.05M, przy całkowitej podaży 992051477.3167694. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.66K.