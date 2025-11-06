Informacje o cenie Abbott xStock (ABTX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 123.93 $ 123.93 $ 123.93 Minimum 24h $ 126.51 $ 126.51 $ 126.51 Maksimum 24h Minimum 24h $ 123.93$ 123.93 $ 123.93 Maksimum 24h $ 126.51$ 126.51 $ 126.51 Historyczne maksimum $ 1,994.74$ 1,994.74 $ 1,994.74 Najniższa cena $ 122.32$ 122.32 $ 122.32 Zmiana ceny (1H) -0.04% Zmiana ceny (1D) -1.18% Zmiana ceny (7D) -0.17% Zmiana ceny (7D) -0.17%

Aktualna cena Abbott xStock (ABTX) wynosi $124.29. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ABTX wahał się między $ 123.93 a $ 126.51, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ABTX w historii to $ 1,994.74, a najniższy to $ 122.32.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ABTX zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o -1.18% w ciągu 24 godzin i o -0.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Abbott xStock (ABTX)

Kapitalizacja rynkowa $ 154.80K$ 154.80K $ 154.80K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Podaż w obiegu 1.25K 1.25K 1.25K Całkowita podaż 24,055.12463896821 24,055.12463896821 24,055.12463896821

Obecna kapitalizacja rynkowa Abbott xStock wynosi $ 154.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ABTX w obiegu wynosi 1.25K, przy całkowitej podaży 24055.12463896821. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.99M.