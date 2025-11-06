GiełdaDEX+
Aktualna cena a slow runner to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SNAIL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SNAIL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena a slow runner to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SNAIL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SNAIL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SNAIL

Informacje o cenie SNAIL

Czym jest SNAIL

Oficjalna strona internetowa SNAIL

Tokenomika SNAIL

Prognoza cen SNAIL

Logo a slow runner

Cena a slow runner (SNAIL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SNAIL do USD:

--
----
+2.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
a slow runner (SNAIL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:34:27 (UTC+8)

Informacje o cenie a slow runner (SNAIL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00242581
$ 0.00242581$ 0.00242581

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

+2.44%

-34.82%

-34.82%

Aktualna cena a slow runner (SNAIL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SNAIL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SNAIL w historii to $ 0.00242581, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SNAIL zmieniły się o -0.60% w ciągu ostatniej godziny, o +2.44% w ciągu 24 godzin i o -34.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o a slow runner (SNAIL)

$ 11.45K
$ 11.45K$ 11.45K

--
----

$ 11.45K
$ 11.45K$ 11.45K

999.59M
999.59M 999.59M

999,593,808.359459
999,593,808.359459 999,593,808.359459

Obecna kapitalizacja rynkowa a slow runner wynosi $ 11.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SNAIL w obiegu wynosi 999.59M, przy całkowitej podaży 999593808.359459. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.45K.

Historia ceny a slow runner (SNAIL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny a slow runner do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny a slow runner do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny a slow runner do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny a slow runner do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.44%
30 Dni$ 0-70.69%
60 dni$ 0-79.85%
90 dni$ 0--

Co to jest a slow runner (SNAIL)

would you buy me if i was slow?

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla a slow runner (SNAIL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny a slow runner (w USD)

Jaka będzie wartość a slow runner (SNAIL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w a slow runner (SNAIL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla a slow runner.

Sprawdź teraz prognozę ceny a slow runner!

SNAIL na lokalne waluty

Tokenomika a slow runner (SNAIL)

Zrozumienie tokenomiki a slow runner (SNAIL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SNAILjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące a slow runner (SNAIL)

Jaka jest dziś wartość a slow runner (SNAIL)?
Aktualna cena SNAIL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SNAIL do USD?
Aktualna cena SNAIL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa a slow runner?
Kapitalizacja rynkowa dla SNAIL wynosi $ 11.45K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SNAIL w obiegu?
W obiegu SNAIL znajduje się 999.59M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SNAIL?
SNAIL osiąga ATH w wysokości 0.00242581 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SNAIL?
SNAIL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SNAIL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SNAIL wynosi -- USD.
Czy w tym roku SNAIL pójdzie wyżej?
SNAIL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SNAIL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:34:27 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

