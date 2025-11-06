Informacje o cenie a slow runner (SNAIL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00242581$ 0.00242581 $ 0.00242581 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.60% Zmiana ceny (1D) +2.44% Zmiana ceny (7D) -34.82% Zmiana ceny (7D) -34.82%

Aktualna cena a slow runner (SNAIL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SNAIL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SNAIL w historii to $ 0.00242581, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SNAIL zmieniły się o -0.60% w ciągu ostatniej godziny, o +2.44% w ciągu 24 godzin i o -34.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o a slow runner (SNAIL)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.45K$ 11.45K $ 11.45K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.45K$ 11.45K $ 11.45K Podaż w obiegu 999.59M 999.59M 999.59M Całkowita podaż 999,593,808.359459 999,593,808.359459 999,593,808.359459

Obecna kapitalizacja rynkowa a slow runner wynosi $ 11.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SNAIL w obiegu wynosi 999.59M, przy całkowitej podaży 999593808.359459. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.45K.