Informacje o trencher (TRENCHER) The founder of Pump.fun's response perfectly captures the profile of Pump players. The founder of Pump.fun's response perfectly captures the profile of Pump players. Oficjalna strona internetowa: https://www.trencher.art/ Block Explorer: https://solscan.io/token/8ncucXv6U6epZKHPbgaEBcEK399TpHGKCquSt4RnmX4f Kup TRENCHER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa trencher (TRENCHER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla trencher (TRENCHER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Historyczne maksimum: $ 0.010731 $ 0.010731 $ 0.010731 Historyczne minimum: $ 0.001247139861225539 $ 0.001247139861225539 $ 0.001247139861225539 Aktualna cena: $ 0.002007 $ 0.002007 $ 0.002007 Dowiedz się więcej o cenie trencher (TRENCHER)

Tokenomika trencher (TRENCHER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki trencher (TRENCHER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRENCHER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRENCHER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRENCHER tokenomikę, poznaj cenę tokena TRENCHERna żywo!

Jak kupić TRENCHER Chcesz dodać trencher (TRENCHER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRENCHER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TRENCHER na MEXC już teraz!

Historia ceny trencher (TRENCHER) Analiza historii ceny TRENCHER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRENCHER już teraz!

Prognoza ceny TRENCHER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRENCHER? Nasza strona z prognozami cen TRENCHER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRENCHER już teraz!

