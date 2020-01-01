Tokenomika TAO Inu (TAONU) Odkryj kluczowe informacje o TAO Inu (TAONU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TAO Inu (TAONU) TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space. Oficjalna strona internetowa: https://www.taoinu.com Biała księga: https://www.taoinu.com/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f

Tokenomika i analiza cenowa TAO Inu (TAONU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TAO Inu (TAONU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 926.67M $ 926.67M $ 926.67M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Historyczne maksimum: $ 0.03494 $ 0.03494 $ 0.03494 Historyczne minimum: $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 Aktualna cena: $ 0.001681 $ 0.001681 $ 0.001681 Dowiedz się więcej o cenie TAO Inu (TAONU)

Tokenomika TAO Inu (TAONU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TAO Inu (TAONU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAONU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAONU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTAONU tokenomikę, poznaj cenę tokena TAONUna żywo!

Jak kupić TAONU Chcesz dodać TAO Inu (TAONU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TAONU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TAONU na MEXC już teraz!

Historia ceny TAO Inu (TAONU) Analiza historii ceny TAONU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TAONU już teraz!

Prognoza ceny TAONU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TAONU? Nasza strona z prognozami cen TAONU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TAONU już teraz!

