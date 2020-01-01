Tokenomika SEIYAN (SEIYAN) Odkryj kluczowe informacje o SEIYAN (SEIYAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SEIYAN (SEIYAN) SEIYAN is the main brand coin of SEI Network: Onboard Users. Maximize Memes. Strengthen SEI. SEIYAN is the main brand coin of SEI Network: Onboard Users. Maximize Memes. Strengthen SEI. Oficjalna strona internetowa: https://seiyantoken.com/ Block Explorer: https://seitrace.com/token/0x5f0E07dFeE5832Faa00c63F2D33A0D79150E8598?chain=pacific-1 Kup SEIYAN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SEIYAN (SEIYAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SEIYAN (SEIYAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Historyczne maksimum: $ 0.05004 $ 0.05004 $ 0.05004 Historyczne minimum: $ 0.001162262175294497 $ 0.001162262175294497 $ 0.001162262175294497 Aktualna cena: $ 0.002326 $ 0.002326 $ 0.002326 Dowiedz się więcej o cenie SEIYAN (SEIYAN)

Tokenomika SEIYAN (SEIYAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SEIYAN (SEIYAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SEIYAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SEIYAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSEIYAN tokenomikę, poznaj cenę tokena SEIYANna żywo!

