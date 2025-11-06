GiełdaDEX+
Aktualna cena Pibble to 0.0001489 USD. Śledź aktualizacje cen PIBBLE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PIBBLE łatwo w MEXC już teraz.

Cena Pibble(PIBBLE)

Aktualna cena 1 PIBBLE do USD:

$0.0001485
$0.0001485
+14.49%1D
USD
Pibble (PIBBLE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:18:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Pibble (PIBBLE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0001252
$ 0.0001252
Minimum 24h
$ 0.0001549
$ 0.0001549
Maksimum 24h

$ 0.0001252
$ 0.0001252

$ 0.0001549
$ 0.0001549

--
--

--
--

+1.08%

+14.49%

-13.18%

-13.18%

Aktualna cena Pibble (PIBBLE) wynosi $ 0.0001489. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PIBBLE wahał się między $ 0.0001252 a $ 0.0001549, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PIBBLE w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PIBBLE zmieniły się o +1.08% w ciągu ostatniej godziny, o +14.49% w ciągu 24 godzin i o -13.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pibble (PIBBLE)

--
--

$ 54.13K
$ 54.13K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Pibble wynosi --, przy $ 54.13K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PIBBLE w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Pibble (PIBBLE) – USD

Śledź zmiany ceny Pibble dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000018794+14.49%
30 Dni$ -0.0034221-95.84%
60 dni$ -0.0008511-85.11%
90 dni$ -0.0008511-85.11%
Dzisiejsza zmiana ceny Pibble

DziśPIBBLE odnotował zmianę $ +0.000018794 (+14.49%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Pibble

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0034221 (-95.84%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Pibble

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PIBBLE o $ -0.0008511(-85.11%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Pibble

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0008511 (-85.11%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Pibble (PIBBLE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Pibble.

Co to jest Pibble (PIBBLE)

PIBBLE to memecoin nazwany na cześć psich odgłosów, z narracją o tematyce zwierzęcej napędzaną przez społeczność, inspirowaną viralowym filmikiem z TikToka „wash my belly”.

Pibble jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Pibble. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PIBBLE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Pibble na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Pibble będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Pibble (w USD)

Jaka będzie wartość Pibble (PIBBLE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Pibble (PIBBLE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Pibble.

Sprawdź teraz prognozę ceny Pibble!

Tokenomika Pibble (PIBBLE)

Zrozumienie tokenomiki Pibble (PIBBLE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PIBBLEjuż teraz!

Jak kupić Pibble (PIBBLE)

Szukasz jak kupić Pibble? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Pibble na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PIBBLE na lokalne waluty

Zasoby Pibble

Aby lepiej zrozumieć Pibble, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Pibble

Jaka jest dziś wartość Pibble (PIBBLE)?
Aktualna cena PIBBLE w USD wynosi 0.0001489USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PIBBLE do USD?
Aktualna cena PIBBLE w USD wynosi $ 0.0001489. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pibble?
Kapitalizacja rynkowa dla PIBBLE wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PIBBLE w obiegu?
W obiegu PIBBLE znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PIBBLE?
PIBBLE osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PIBBLE?
PIBBLE zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu PIBBLE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PIBBLE wynosi $ 54.13K USD.
Czy w tym roku PIBBLE pójdzie wyżej?
PIBBLE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PIBBLE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:18:58 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

