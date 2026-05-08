Cena NEKO (NEKO)
Cena bieżąca NEKO (NEKO) wynosi dziś $ 0.00000413, z 2.43% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji NEKO na USD wynosi $ 0.00000413 za NEKO.
NEKO zajmuje obecnie pozycję - pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi $ 41,323, przy podaży w obiegu 10.00B NEKO. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEKO oscylował między $ 0.00000402 (minimum) a $ 0.00000433 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi $ 0.00134127, podczas gdy historyczne minimum to $ 0.00000395.
W krótkim terminie NEKO przesunął się o +1.21% w ciągu ostatniej godziny i o +1.52% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął --.
Obecna kapitalizacja rynkowa NEKO wynosi $ 41.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEKO w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 41.32K.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-2.43%
|30 Dni
|$ -0.0000012372
|-29.95%
|60 dni
|$ -0.0000021436
|-51.90%
|90 dni
|$ -0.000004228711873438005
|-50.59%
Co to jest NEKO?
NEKO powstało jako pierwsza moneta memowa na protokole NEAR, pełniąc kluczową rolę w ekosystemie. Monety memowe są niezwykle skuteczne w przyjmowaniu nowych użytkowników do świata kryptowalut, a ten impuls pomoże przyspieszyć masową adopcję protokołu NEAR. NEKO łączy ekosystem NEAR pod wspólną siłą opartą na memach, za którą może się zjednoczyć cała społeczność!
Czym NEKO różni się od innych?
Poza samymi memami token NEKO wspiera gospodarkę twórców na protokole NEAR. Profesjonalni twórcy treści są nagradzani w NEKO za tworzenie edukacyjnych materiałów dotyczących ekosystemu NEAR. NEKO wprowadziło ruch „Ucz się, aby zarabiać”, który nagradza naszą publiczność za angażowanie się w treści NEKO. NEKO jako pierwsze na NEAR wprowadziło podatek w ramach ekonomii tokenów. Przy sprzedaży NEKO pobierany jest niewielki podatek w wysokości 5%. Połowa tego podatku jest automatycznie spalana, co wprowadza silny mechanizm deflacyjny. Druga połowa podatku trafia do Skrzyni Ciastek Fortuny i zostaje rozdzielona ponownie wśród społeczności.
Jaka jest historia NEKO?
Z ponad 22 tysiącami unikalnych posiadaczy, zajmuje 3. miejsce w całym ekosystemie NEAR – już kilka dni po wprowadzeniu na rynek widać wyraźnie, że społeczność NEAR jest całkowicie zaangażowana w NEKO!
Jaka jest aktualna cena NEKO?
Live cena NEKO (NEKO) wynosi zł0.0000149322101261865000 PLN. Ta ocena w czasie rzeczywistym jest aktualizowana ciągle i łączy ceny z głównych globalnych giełd, aby zapewnić Ci dokładny kurs rynkowy.
Jak jest pozycja NEKO na rynku?
Obecnie NEKO zajmuje miejsce #7470 w rankingu rynkowym, wspierane kapitalizacją rynkową w wysokości zł149405.25884852415000. Na ten ranking wpływają głębokość płynności, ogólny popyt inwestorów oraz liczba obiegowych tokenów.
Jaka jest obiegowa podaż NEKO?
Obiegowa podaż NEKO wynosi 10000000000.0 tokenów, co stanowi ilość dostępnych na otwartym rynku. Ta liczba odgrywa ważną rolę w określeniu wartości rynkowej, deficytu oraz długoterminowych dynamik inflacyjnych.
Jaki jest zakres cenowy NEKO w ciągu ostatnich 24 godzin?
W ciągu ostatnich 24 godzin NEKO handlował w przedziale od zł0.0000145344999291210000 (niski poziom 24-godzinny) do zł0.0000156553195753965000 (wysoki poziom 24-godzinny). Ten zakres wahań pomaga traderom zrozumieć krótkoterminowe nastroje rynkowe i nieprzewidywalność rynku.
Jak daleko NEKO jest od swojego najwyższego i najniższego poziomu w historii?
NEKO osiągnął najwyższy poziom w historii wynoszący zł0.0048494250547094835000, natomiast najniższa zanotowana cena (ATL) to zł0.0000142814116218975000. Te historyczne benchmarki umożliwiają traderom ocenę długoterminowego potencjału cenowego i cykli rynkowych.
Jak aktywny jest dziś handel NEKO?
Objętość handlu w ciągu ostatnich 24 godzin wynosi zł--, co odzwierciedla obecną aktywność rynkową. Wyższa objętość często świadczy o silniejszym zainteresowaniu inwestorów i większej płynności rynkowej.
Co wpływa na kierunek ostatnich trendów dla NEKO?
Obecne zmiany cenowe wynoszą -2.43% w ciągu ostatnich 24 godzin i są kształtowane przez nastroje rynkowe, aktywność handlową, czynniki makroekonomiczne oraz specyficzne aktualizacje ekosystemu związane z Near Protocol Ecosystem,Meme. Nagłe wzrosty wolumenu mogą również działać jako katalizatory gwałtownych ruchów cenowych.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|02-11 14:20:00
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dane on-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Aktualności branżowe
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Aktualności branżowe
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Aktualności branżowe
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Aktualności branżowe
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
