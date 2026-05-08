Co to jest NEKO?

NEKO powstało jako pierwsza moneta memowa na protokole NEAR, pełniąc kluczową rolę w ekosystemie. Monety memowe są niezwykle skuteczne w przyjmowaniu nowych użytkowników do świata kryptowalut, a ten impuls pomoże przyspieszyć masową adopcję protokołu NEAR. NEKO łączy ekosystem NEAR pod wspólną siłą opartą na memach, za którą może się zjednoczyć cała społeczność!

Czym NEKO różni się od innych?

Poza samymi memami token NEKO wspiera gospodarkę twórców na protokole NEAR. Profesjonalni twórcy treści są nagradzani w NEKO za tworzenie edukacyjnych materiałów dotyczących ekosystemu NEAR. NEKO wprowadziło ruch „Ucz się, aby zarabiać”, który nagradza naszą publiczność za angażowanie się w treści NEKO. NEKO jako pierwsze na NEAR wprowadziło podatek w ramach ekonomii tokenów. Przy sprzedaży NEKO pobierany jest niewielki podatek w wysokości 5%. Połowa tego podatku jest automatycznie spalana, co wprowadza silny mechanizm deflacyjny. Druga połowa podatku trafia do Skrzyni Ciastek Fortuny i zostaje rozdzielona ponownie wśród społeczności.

Jaka jest historia NEKO?

Z ponad 22 tysiącami unikalnych posiadaczy, zajmuje 3. miejsce w całym ekosystemie NEAR – już kilka dni po wprowadzeniu na rynek widać wyraźnie, że społeczność NEAR jest całkowicie zaangażowana w NEKO!

